Pour le peintre Oliver Debré, Léonard de Vinci "n'est pas dans la couleur, il est dans la lumière"

"Une vie, une oeuvre" nous offre un portrait sonore de Léonard de Vinci à travers des entretiens d'artistes et de spécialistes, astrophysicien ou critiques d'art. Les multiples facettes de grand peintre de la Renaissance sont ainsi évoquées. Ainsi, sur les avancées astronomiques de Léonard de Vinci, l'astrophysicien Hubert Reeves donne son avis :

Ce qui est amusant c'est que sur beaucoup de plans, il a des intuitions qui sont tout à fait d'avant-garde pour son époque, par contre sur d'autres plans il est plutôt en régression par rapport aux meilleurs philosophes grecs. Il a encore un peu les pieds pris dans la mythologie de cette période mais il fait des percées intéressantes et souvent à partir d'arguments faux. On sent que c’est plus un intuitif que véritablement un scientifique de la déduction. [...] On voit que c'est un grand esprit. Hubert Reeves

Pour vivre, Léonard de Vinci proposait ses services aux princes d'Italie. Il était surtout employé en tant qu'ingénieur militaire pour organiser de grandes fêtes populaires et merveilleuses pour célébrer les princes auprès desquels il travaillait, c'est ce qu'explique le critique d'art Marcelin Pleynet.

C'est vraiment à partir de Florence et à partir de la gloire de Laurent Le Magnifique qu'il faut penser la carrière, la vie et le déploiement d'une personnalité tout à fait extraordinaire, d'une imagination tout à fait exceptionnelle qui est celle de Léonard de Vinci. Mais il faut le penser dans le cadre de la réussite extraordinaire de l'humanisme florentin, si on l'extrait de l'humanisme florentin, on en fait en vérité un individualiste français du XIX ème siècle. Ce n'est pas ça du tout, c'est un homme qui baigne dans la culture florentine. Marcelin Pleynet

Pour le critique d'art Daniel Arasse, la vraie personnalité de Léonard de Vinci a été recouverte par son activité de peintre et on n'a de l'artiste qu'une vision biaisée, voulue par lui-même qui tenait à garder un certain mystère autour de lui. Sa peinture elle-même, qui évoque la grâce, notion mystérieuse et fondamentale à la Renaissance, est une peinture du sfumato, de l'estompage des contours qui ainsi "promet même ce qu'elle cache, et ça c'est de la grâce".

Léonard de Vinci se cachait. Sa grâce extrême consistait à ne pas manifester ses humeurs, ses tempéraments. [...] Il ne les montrait pas. On a un autoportrait de Léonard de Vinci, bien célèbre, avec la grande barbe... et bien cet autoportrait en fait c'est un autoportrait en philosophe antique. Donc, dans l'oeuvre la plus intime qu'il puisse faire de lui-même il se présente sous le masque d'un philosophe antique. Cette espèce de mystère, de discrétion, de secret que Léonard impose toujours fait partie de sa grâce, de sa puissance et de ce qui nous fascine aujourd'hui. Daniel Arasse

