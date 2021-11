Serge Gainsbourg - Ginsbourg, peintre contrarié

La vente inédite de ce vendredi à Paris a quelque peu levé le voile sur le peintre Serge Gainsbourg. La vie de peintre de celui qui aimait à qualifier la chanson d'"art mineur" reste méconnue. Son amour contrarié est demeuré, entre autres, dans son nom de chanteur en hommage au peintre Thomas Gainsborough.

Un tableau rescapé offert à Juliette Gréco en 1959

Lucien Ginsburg enfant jouant dans un square, sur une allée de sable, avec sa sœur jumelle Liliane. Sans titre, ni date, l'huile sur toile rectangulaire au format 33 X 45,5 cm vendue ce vendredi a été réalisée entre 1950 et 1953. Pièce maîtresse de centaines d’objets personnels (bijoux, meubles...) de Juliette Gréco dispersés aux enchères à l’Hôtel Drouot. "Selon Élisabeth [Lise] Levitsky, la première épouse de Serge Gainsbourg, au départ, la toile était plus grande et d’un format carré", précise le catalogue de la vente. C'est un grand amateur d'art français, et de Gainsbourg, qui a déboursé le double de l'estimation haute (entre 30 000 et 50 000 euros) pour l'acquérir.

En 1959, Serge Gainsbourg remet l'oeuvre à Juliette Gréco après l'émission "Soyez les bienvenus", pendant laquelle il a déclaré que son seul amour était la peinture. "Il lui dit : J'ai tout brûlé, je vous donne ça, c'est la seule qui reste." raconte le commissaire-priseur chargé de la vente, interrogé par Benoît Grossin. "C'est une toile incroyable, estime Thomas Müller, car il ne resterait que cinq oeuvres de Serge Gainsbourg, dont une qui appartiendrait à Jane Birkin". Et d'ajouter :

On sent les influences de Vuillard, de Bonnard, avec des à-plats au niveau de l'allée de sable qui se font presque avec les tenues. Mais c'est un artiste encore en gestation. Il a moins de trente ans quand il fait ce tableau. (...) La plupart des gens sont venus en me demandant constamment où était le tableau de Serge Gainsbourg. Des professionnels du monde de l'art et des galeristes sont venus le voir, ce qui prouve bien la qualité de cette oeuvre et de Gainsbourg peintre.

Écouter Réécouter Une rarissime toile de Serge Gainsbourg. Le commissaire-priseur de la vente, Thomas Müller, revient sur l'histoire de cette oeuvre réalisée entre 1950 et 1953. écouter ( 1 min) 1 min Une rarissime toile de Serge Gainsbourg. Le commissaire-priseur de la vente, Thomas Müller, revient sur l'histoire de cette oeuvre réalisée entre 1950 et 1953.

Poussé par son père et fasciné par le Saint Sébastien de Mantegna et Francis Bacon

"Une initiation à la peinture implique à jamais le sens de l'esthétique, de la beauté, des valeurs artistiques réelles." confie en 1973 chez lui Serge Gainsbourg à Michel Lancelot. Il revient alors sur cette jeunesse picturale, de l'âge de 13 ans à 30 ans, et revendique l'influence des surréalistes, cubistes, impressionnistes, post-impressionnistes ou encore fauvistes. De considérer Francis Bacon comme "LE grand peintre contemporain". L'artiste justifie aussi avoir détruit ses toiles parce que "j'aime détruire" et "j'étais en évolution, je ne m'étais pas trouvé; c'est pour cela que l'on ne peut pas parler de peintre raté". Il concède aussi que la fin de ce rêve est liée à "une question de survie, parce que je ne voyais pas la peinture avec très peu d'argent". "Je voulais peindre comme Raphaël, sans me tacher les doigts. Mais pour cela il faut un mécène." conclut-il. "Peut-être que j'aspirais à avoir du génie et je n'avais que du talent" précise-t-il par ailleurs dans une autre archive.

À RÉÉCOUTER Réécouter Faire de sa vie une oeuvre d'art écouter ( 58 min) 58 min La Compagnie des oeuvres Faire de sa vie une oeuvre d'art

L'histoire s'est répétée car son père a lui aussi arrêté brusquement de peindre, parce qu'"on lui a dérobé l’une de ses toiles, qui représentait la femme qu’il aimait à l’époque, à bord du Transsibérien" raconte un article de la BPI. Joseph Ginsburg qui avait commencé pendant la guerre par inscrire son fils à l'Académie de Montmartre dirigée par Fernand Léger. L'adolescent fréquente le Louvre où le journaliste et critique d'art Frank Maubert racontait dans Le Midi Libre qu'il aimait encore des années plus tard aller voir un nu de Cranach, une bataille d'Uccello ou le Saint Sébastien de Mantegna, sa toile de référence. N'a-t-il pas confié à Bruno Bayon dans Gainsbourg raconte sa mort (Grasset, 2001) :

Il n’y a rien de plus beau que la femme. Ou alors si : il y a un corps sublime, sublime ! C’est le Saint Sébastien. Le Saint Sébastien de Mantegna, est une sorte d’orgasme dans la souffrance. C’est trouble, il y a une approche un peu sexuelle… La sexualité rejoindrait le mysticisme – la Mystique…

À 17 ans, Lucien Ginsburg passe rue Bonaparte, à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, et aux cours d’André Lhote. Et il rencontre peu après la jeune peintre d'origine russe Élisabeth Levitsky, secrétaire particulière du célèbre poète surréaliste Georges Hugnet, qui l'encourage. Avec elle, le jeune professeur passionné de dessin retourne au Louvre "admirer L’Homme au Gant du Titien, Les Ménines de Vélasquez et surtout La Mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix" raconte le catalogue de la vente de vendredi. Le document poursuit : "Très vite, Élisabeth organise un rendez-vous avec Pierre Loeb, celui qui a lancé les carrières de Joan Miro, de Wilfredo Lam… et de tant d’autres, pour organiser une exposition Lucien Ginsburg à la célèbre Galerie Pierre à Paris. Pour cela et lors de son premier rendez-vous, elle prend donc sous son bras quatre tableaux du jeune artiste : une toile, Les deux enfants dans un square, deux toiles la représentant nue près d’un arbre et le Portrait d’un jeune homme dans un bar".

Au début des années 50, son activité principale reste la peinture et il peint toutes les nuits. Mais la reconnaissance ne viendra pas. Et en 1958, juste après avoir divorcé et après des années de bohème et de galère, celui qui a choisi le pseudonyme de Gainsbourg en hommage à Thomas Gainsborough finit par détruire l'essentiel de son oeuvre. La musique qui a aussi bercé sa jeunesse commence à lui réussir, sur les traces de son père pianiste dans les grands cabarets parisiens et de sa mère chanteuse au Conservatoire russe.

Des années plus tard, en 1990, Serge Gainsbourg reprendra une dernière fois "publiquement" le crayon pour la couverture de l’album de Jane Birkin Amour des feintes. Après avoir intitulé un de ses albums Mauvaises nouvelles des étoiles, du nom d'un Paul Klee qu'il avait acquis pour son antre de la rue de Verneuil. Et après avoir publié chez Gallimard Evguénie Sokolov, un roman qualifié de "conte parabolique" dans lequel un jeune peintre français d’origine slave, talentueux, reconnu, chef de file du courant de l'hyperabstraction, doit son succès à ses "vents".