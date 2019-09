Titien, Goya, Chagall, la plus grande collection privée d'art d'Espagne désormais accessible au public

Considérée comme l'une des collections privées les plus remarquables du monde, la collection d'art et d'archives historiques de la maison d'Albe, au palais Liria, ouvre ses portes au public à partir de ce jeudi 19 septembre.

Cette immense bâtisse du XVIIIe siècle située en plein centre ville de Madrid, rue Princesa, est la plus vaste demeure privée de la capitale. Une fois à l'intérieur, le jardin éloigne les klaxons et dévoile la résidence de la maison d'Albe, où le 19ème duc d'Albe, Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, habite toujours.

Le palais Liria est également le siège de la fondation maison d'Albe, administrée par le duc d'Albe, mais aussi le principal siège de l'immense collection d'art et d'archives historiques de la maison d'Albe. Lieu prestigieux, qui abrite mille ans d'Histoire de l'Espagne, il sera désormais accessible chaque jour de la semaine.

Ce "petit frère du Palais royal", construit une première fois entre 1767 et 1785, sur ordre du troisième duc de Berwick et de Liria, par Ventura Rodríguez et Louis Guilbert, est un bâtiment rectangulaire de 3 500 m², de style néo-classique. Pendant la Guerre civile espagnole, en 1936, plusieurs incendies le détruisirent presque entièrement. Mais la majeure partie de la collection d'art fut sauvée, protégée dans d'autres lieux madrilènes. Les travaux de reconstruction entamés par le 17ème duc d'Albe s'achevèrent avec les 18ème duc et duchesse d'Albe.

Une collection exceptionnelle

La collection d’œuvres d'art et d'archives historiques du palais de Liria est la plus importante collection privée d'Espagne à ouvrir au public. À partir du 19 septembre, des visites guidées seront organisées par groupe de vingt personnes. Les visiteurs pourront admirer des œuvres de peintres amis et protégés des ducs, qui ont peint nombre de leurs portraits, ainsi que d'autres grands maîtres : Francisco de Goya, El Greco, Velázquez, Zurbarán, Daniel Vázquez Díaz, le Titien ou encore Raphaël Mengs et Chagall.

La bibliothèque de la maison d'Albe abrite aussi pas moins de 20 000 volumes, dont 21 documents documents signés par Christophe Colomb (il n'en existe que 43 au monde). Autre pièce notable de la bibliothèque : la première édition de Don Quichotte de Madrid, de 1605.

​Le tarif d'entrée est fixé à 14 euros pour environ une heure de visite guidée d'une douzaine de salles au rez-de-chaussée et premier étage. Si le duc d'Albe affirme répondre à une demande de la population, l'ouverture au public est une manière pour la famille, certes richissime mais divisée, de bénéficier de liquidités pour entretenir son patrimoine.

80 000 visiteurs sont attendus chaque année dans cette troisième demeure de la maison d'Albe ouverte au public, après Monterrey, à Salamanque et le palais de Dueñas, à Séville, ouvert en 2016.