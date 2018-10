Trois choses à connaître sur Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiat, l'artiste qui voulait être Noir, le peintre qui est en réalité poète, celui qu'Andy Warhol estimait tout en s'en méfiant, par son biographe Michel Nuridsany, écrivain et critique d'art.

Michel Nuridsany :

Réellement c’est un métis, son père est noir et sa mère est hispanique. Basquiat a choisi d’être Noir parce que d’être métis il n’y a rien de pire, on le considère comme un traître, traître chez les Blancs, traître chez les Noirs, donc il choisit sa communauté et il se dit, parce que c’est quelqu’un qui pense à long terme, il se dit "je vais être le premier grand artiste noir".

Même si Warhol et lui s’estimaient beaucoup, Warhol disait toujours "attention c’est un drogué" et donc il se méfiait de lui. Ça se sent dans sa peinture, dans cette chose de l’urgence et de la certitude qu’il ne vivra pas longtemps, ça se sent dans cette urgence, dans cette intensité.