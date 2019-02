"Vincent Van Gogh en début de carrière, c'est pas Mozart enfant !"

" Les peintres comprennent la nature et ils l'aiment, ils nous apprennent à la regarder ", écrit Vincent à Théo en 1874. Et deux ans plus tard, de Ramsgate : " Est-ce que je t'ai décrit la tempête que nous avons subie dernièrement ? La mer était jaunâtre, surtout près de la côte ; à l'horizon un rai de lumière, et au-dessus, d'énormes nuages gris dont on pouvait voir la pluie s'abattre en lignes obliques... " Dans ces années-là, Van Gogh n'a pas commencé à peindre : ses premières toiles datent de 1881. Mais, outre les esquisses, ou croquis (" gribouillis ", disait-il) qui accompagnent ses lettres, il est obsédé par le dessin depuis 1879 ; ce qui est pour nous plus saisissant encore, c'est la présence ininterrompue, dans ses écrits, de la peinture, de la couleur, de la lumière, des contours d'un paysage ou de la description des gens qu'il rencontre. Van Gogh consigne son art, inlassablement, dans sa correspondance très abondante (plus de 800 lettres), en majorité adressée à son frère Théo. L'oeuvre est faite de strates imbriquées : il ne peut pas peindre sans écrire - décrire - ses intentions, ni expliquer sa palette ; il ne peut dessiner sans indiquer, pour chaque partie du paysage, la couleur, l'intensité de la lumière. Nous avons ce précieux moyen de décryptage de son oeuvre, qui se mêle aux épisodes de sa vie, aux étapes de son errance, aux joies ou aux désespoirs rencontrés ; le geste de peindre, et le geste d'écrire, juxtaposés. Et on n'en finit pas de le chercher sur cette voie-là. Pour lui vivre c'est peindre, peindre c'est vivre. Peut-être peut-on lire cela dans ses nombreux autoportraits. Pourtant, durant les derniers mois de sa vie passés à Auvers-sur-Oise, il n'y en eut plus un seul. Comme s'il s'était déjà tué, note Pascal Bonafoux. Mais pour Antonin Artaud, qui fait de lui comme on sait le suicidé de la société, " ce à quoi Van Gogh tenait le plus au monde était son idée de peintre, sa terrible idée fanatique, apocalyptique d'illuminé ".

Sa vie est dédiée à l'art, à la peinture. Il suffit de relire la correspondance somptueuse - plus de 600 lettres qu'il écrit à son seul frère Théo, sans compter les autres - pour se convaincre de ce que les événements décisifs de sa vie, c'est ce qui concerne sa peinture, pas le reste. [...] Tout de suite, Vincent Van Gogh a une sorte d'acuité du regard qui l'emporte presque sur tous les autres sens. Pascal Bonafoux Vincent Van Gogh en début de carrière, c'est pas Mozart enfant ! Ce n'est surtout pas ça. Ce sont des petits dessins piteux, mal fichus avec des traits grossiers, des erreurs pathétiques. Donc, cela sous-entend que Vincent Van Gogh, pour arriver à l'expression spécifique qui va être la sienne, va devoir faire des efforts incommensurables sur lui-même et sur sa propre maladresse. Pascal Bonafoux