Warhol à Pierre Restany : "Je veux faire des films qui désacralisent les moments les plus communs de la vie urbaine"

Deuxième épisode de la série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" et consacré au Chelsea Hotel de New-York et à la place singulière qu'occupait Andy Warhol au sein de la scène artistique effervescente du tout début des années 1960.

Le critique d'art et galeriste Pierre Restany retrace l'histoire du célèbre Chelsea Hotel qui a vu passer tellement d'artistes. Il raconte moult anecdotes, comme celle concernant Christo qui "a fauché une porte du Chelsea pour faire une de ses œuvres".

Le théoricien du Nouveau Réalisme décrit l'évolution de la peinture américaine de cette époque foisonnante. Il lui semble "qu'entre 1961 et 62 [...] il s'est passé véritablement une sorte d'accélération de l'histoire à New-York." Il analyse alors l'arrivée de Warhol dans cet univers pictural, ses difficultés à partir de 1958 lorsqu'il voulut passer du design industriel à la peinture. Il fallut attendre 1961 et son exposition à New-York pour voir combien sa proposition artistique correspondait bien à cette fascination nouvelle pour les produits de grande consommation et pour les stars.

Il avait retiré de son expérience et de sa formation de dessinateur industriel une très grande maîtrise d'un certain nombre de médias et son génie a été justement de transférer ces processus et ces méthodes qui font part de l'art industriel et de les transférer justement dans le domaine de l'art avec toute la gratuité, toute la poésie et toute la distorsion d'information que cela peut impliquer.