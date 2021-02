Yayoi Kusama, "une légère folie assez réjouissante"

2001 | "La suite dans les idées" présente une exposition de Yayoi Kusama en 2001 à la Maison de la culture du Japon à Paris. L'occasion de parler de l’œuvre psychédélique et labyrinthique de cette artiste japonaise née en 1929, hantée par des visions de pois envahissant l'espace.

Au printemps 2001, se tenait à la Maison de la culture du Japon à Paris l'exposition "Installations" de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Cette artiste est l'égérie des petits pois et du post-surréalisme. Elle a frayé avec le pop art, la contre-culture américaine et a organisé des happenings dans les années soixante. Les critiques de l'émission "La suite dans les idées" évoquent successivement ce qu'ils pensent de cette exposition qui mêle petit pois, vidéo, effets de miroir et ballons.

