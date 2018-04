Zao Wou-Ki (3/5) : "J'essaye toujours de me promener dans mon propre tableau"

Dans ce troisième volet de la série "Entretiens avec" diffusée en 1986, le peintre Zao Wou-Ki explique travailler "comme un moine" dans son atelier et avoir besoin le matin "de deux heures pour [se] concentrer... c'est très difficile".

Zao Wou-Ki donne son avis critique sur la peinture chinoise. Il regrette le fait que "la peinture chinoise a trouvé une facilité décorative", il y voit surtout l'oeuvre d'un peintre "qui s'amuse". Il loue en revanche la peinture de Mi Fu (1051-1107) lequel justement "n'abuse pas de cette facilité".

Zao Wou-Ki explique avoir commencé à travailler avec la peinture à l'huile, qui n'appartient pas à la tradition chinoise, dès 1935 mais ce n'est qu'à partir de 1964 qu'il "commence à comprendre un peu mieux". Il lui a donc fallu trente ans "pour connaître le matériel" et dit refuser ainsi de se mettre à la peinture acrylique : "Ça m'a pris trente ans pour comprendre la peinture à l'huile, pourquoi je me casserai encore la tête pour apprendre la peinture acrylique !"

En ce qui concerne les lavis, "c'est une autre histoire" confie Zao Wou-Ki.

Il poursuit sa comparaison entre la peinture à l'huile et l'encre de Chine. "Avec la peinture à l'huile, je me sens à l'aise, déclare le peintre. Avec l'encre de Chine je suis obligé de contrôler beaucoup, beaucoup."

Quand je fais de la peinture à l'huile, j'emploie le pinceau un peu comme le pinceau chinois. Je le tourne de tous les côtés. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas se servir du pinceau comme d'une main. On doit travailler avec tous les côtés. C'est le même principe que l'encre de Chine, sauf le matériel qui n'est pas le même.

Le peintre dévoile un peu son processus créatif devant une toile blanche : "Tout le temps c'est des problèmes d'autocritique, au fond le métier de peintre ça veut dire chercher toujours des ennuis."

Cette liberté qui arrive, c'est après 50 ans. La technique on l'a apprise mais après il faut l'oublier. [...] Quand vous travaillez ou quand vous créez, vous ne pouvez plus penser à vos parents. [...] J'avoue, j'ai été influencé par beaucoup de choses, alors il faut aller chercher très loin, très loin pour retrouver toutes les sources les plus profondes et puis digérer petit à petit, et ça devient une écriture de soi-même.