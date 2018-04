Zao Wou-Ki (4/5) : "Quand je peins, je ne pense jamais à la nature"

Le peintre Zao Wou-Ki livre un peu de son processus créatif dans cette série d'entretiens diffusés en 1986. Dans ce quatrième volet, il évoque le deuil de sa première femme et son retour à la création, peut-être grâce à sa pensée "un peu taoïste" :

Je trouve que la peinture c'est tout à fait physique, sur les grandes dimensions, c'est presque une bataille. On se bat tout le temps pour arriver. Au fond, dans la peinture actuelle, la peinture à l'huile ou l'encre de Chine, il y a un contact physique très important. Quand je fais une grande peinture, une grande surface, c'est très sensuel, c'est presque comme faire l'amour : on se donne beaucoup, on se projette complètement dedans. "Si c'est pas toi c'est moi", c'est un peu ça le contact de la toile avec le pinceau et la couleur.