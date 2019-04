Arendt et McCarthy : une amitié entre deux intellectuelles du XXe siècle

De 1949 à 1975, la théoricienne politique Hannah Arendt et la romancière Mary McCarthy ont entretenu une correspondance riche, chacune apportant à l'autre des arguments, des critiques, des pensées. Un échange amical et intellectuel crucial dans leurs travaux respectifs.

La théoricienne politique et philosophe Hannah Arendt, dont les ouvrages sur le totalitarisme sont étudiés dans le monde entier et l’écrivaine Mary McCarthy, une des plus grandes romancières américaines, ont correspondu pendant plus de 25 ans malgré leur rencontre houleuse en 1944.

Les yeux plein de malice, Mary McCarthy raconte dans une archive de 1974 sa première rencontre avec Hannah Arendt, 30 ans plus tôt, à New-York :

C’était quand les nazis commençaient à perdre la guerre, j’ai dit très légèrement : “je suis désolée pour Hitler”. J’ai entendu une sorte de bruit, une explosion terrible et c’était Hannah Arendt qui hurlait.

Pierre Bouretz, philosophe et directeur d'études à l'EHESS, explique : "passent 3 ou 4 ans, et puis un jour Hannah Arendt vient voir Mary McCarthy et lui dit : “on va peut-être arrêter maintenant, on pourrait devenir deux très bonnes amies.”"

Les deux intellectuelles commencent alors à échanger des lettres sur leur travaux :

10 mars 1949

Chère Mary,

Je viens de lire “L’Oasis” et tenais à vous dire que c’est un pur ravissement. Vous avez écrit un véritable petit chef-d’œuvre (...).

26 avril 1951,

Chère Hannah,

J’ai passé ces quinze derniers jours absorbée par la lecture de ton livre ["Les Origines du totalitarisme"], dans ma baignoire, en voiture, en faisant la queue à l’épicerie. C’est à mon sens un extraordinaire travail, qui fait avancer d’au moins dix ans la pensée humaine (...).

Pour Pierre Bouretz, "ce qu’elles s’apportent, c’est que Hannah Arendt fait des remarques littéraires sur une intrigue ou sur quelque chose de l’ordre romanesque et Mary McCarthy donne des conseils ou répond à des questions philosophiques ou politiques donc il y a un vrai échange intellectuel entre les deux.

11 janvier 1962,

Très chère Hannah,

(...) L’essai est merveilleux, après deux lectures attentives, je ne ferai que deux critiques. D’abord, tu devrais ajouter quelque chose - pour clarification - sur les premières rébellions d’esclaves, (...) ne serait-ce pas une bonne idée que de donner une définition de la terreur ? Par contraste avec la violence ? (...)

En 1963, les deux écrivaines, se retrouvent chacune au centre d’une controverse. Hannah Arendt à cause de ses écrits sur le procès Eichmann, où elle évoque le comportement des conseils juifs pendant la guerre, tandis que Mary McCarthy s’attire les foudres d’intellectuels new-yorkais après la publication de son best-seller Le Groupe. Pendant cette période, elles n’ont de cesse de se soutenir face aux critiques extérieures.

20 sept. 1963

Très chère Mary,

(...) Tu dois toi avoir toi aussi les oreilles qui brûlent, étant donné toutes les discussions que suscite ton livre. (...) Je pense que c’est davantage dû au fait que “Le Groupe” est un best-seller qu’à des raisons politiques (...).

24 sept. 1963

Très chère Hannah,

(...) Je veux t’aider, et pas seulement en te prêtant mon oreille. Que peut-on faire dans cette histoire Eichmann, qui prend les proportions d’un pogrome ?

“Je suis arrivée à l’âge où mes amis commencent à mourir, c’est comme une privation de quelques vitamines", dira McCarthy dans une interview des années 1970.