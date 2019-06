Bac de philosophie 2019 : les sujets commentés par Adèle Van Reeth

Les stylos sont rangés, les copies sont rendues : les 554 000 candidats au baccalauréat général et technologique ont planché durant quatre heures ce matin sur leurs dissertations de philosophie, discipline qui donne chaque année le coup d’envoi des épreuves du bac. Et l’examen s’est ouvert dans une ambiance particulière cette année, alors que les syndicats de professeurs appelaient à une grève de la surveillance pour protester contre la réforme du baccalauréat.

Et si l’épreuve de ce matin s’est déroulée sans perturbation majeure (le taux de participation au mouvement était de 2,54 % selon les estimations du ministère de l’Éducation nationale), ce sont des sujets particulièrement ancrés dans l’actualité qui ont été soumis aux élèves, avec des questions touchant aux notions de travail, de morale ou encore d’universalité. Adèle Van Reeth, productrice des Chemins de la philosophie sur France Culture, commente quelques-uns de ces sujets.

Est-il possible d’échapper au temps ?

C’est un beau sujet qui a été proposé à la filière L. On s’est tous posé cette question, sans la formuler ainsi dans sa tête. L’homme est par essence temporel : on sait qu’on va mourir, qu’on est fait du temps qui passe. Or échapper au temps, ça voudrait dire renoncer à son humanité. C’est un sujet qui permet de questionner la notion du temps, qui est absolument redoutable, car comment définir le temps ? C’est extrêmement difficile !

La morale est-elle la meilleure des politiques ?

On entend du Machiavel derrière ce sujet. Par essence, la morale et la politique doivent être deux choses complètement distinctes : on attend de la politique qu’elle nous permette de vivre ensemble, pas qu’elle nous dise ce que doivent être le bien et le mal !

Mais on peut aussi retourner les choses et se dire que la meilleure des politiques, c’est l’inverse de la morale, que c’est agir pragmatiquement. Et là, on est alors très proche de Machiavel, qui aurait été une bonne référence à utiliser dans ce sujet.

Le travail divise-t-il les hommes ?

On a là aussi envie de retourner les choses : ce qui est sûr, c’est que les hommes ont divisé le travail !

La division du travail est quelque chose d’assez récent, qui a créé les problèmes que l’on connaît. Ce sujet appelle des références à l’actualité : les sondages réalisés à la sortie de l’épreuve ce matin montrent que la plupart des lycéens ont parlé des "gilets jaunes". Cette référence à l’actualité est une bonne idée dès lors qu’elle est expliquée : le candidat doit expliquer en quoi ce mouvement social qui exprime des revendications financières, sociales et économiques est la conséquence d’une certaine division du travail, une division qui fait que pour certains, le travail est passionnant et enrichissant, tandis que pour d’autres il est appauvrissant – dans les deux sens du terme.

La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ?

Là aussi, on voit pointer une référence à l’actualité : le terme de communautarisme sera peut-être convoqué par l’étudiant au fait de l’actualité.

Dans ce sujet, il y a un présupposé intéressant : d’un côté, il y aurait le genre humain universel, seul et unique, et de l’autre côté, les cultures, plurielles et diverses. On sent presque une inquiétude dans cette question, une inquiétude selon laquelle plus il y aurait de cultures, plus l’être humain serait en danger. C’est quelque chose à creuser dans sa copie pour voir si on peut lui rétorquer un argument inverse – c’est le principe de la dissertation : il faut développer une thèse, une antithèse puis une synthèse.