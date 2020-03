Camus, Beauvoir, Said, Morin : quatre penseurs utiles à notre temps

Le courage de se révolter selon Camus, le féminisme universaliste de Beauvoir, le postcolonialisme pensé par Said, la conscience écologiste de Morin... Voici, en vidéo, le portraits de ces penseurs qui ont structuré quatre lignes de force de notre époque.

La révolte, le postcolonialisme, le féminisme, l'écologie : quatre lignes de force qui structurent notre temps présent. Voici quatre penseurs qui ont façonné ces idées, avec une modernité stupéfiante : Albert Camus, Edward Said, Simone de Beauvoir et Edgar Morin.

1- Albert Camus, l’homme révolté

"Sa pensée reste aujourd’hui une boussole, un phare." Même son adversaire, Sartre, le reconnaissait : Albert Camus a fait preuve d'une rare cohérence entre ses idées, ses actes et ses œuvres, au service d'une défense constante de la vie, de la justice et de l'amour. La révolte contre la révolution dogmatique, une posture intellectuelle et morale qui peut nous être utile aujourd'hui.

2- Edward Saïd, pionnier du postcolonialisme

L'Orient a-t-il été créé par l'Occident, façonné par les désirs, les rêves et les fantasmes occidentaux ? C'est la thèse d'Edward Said, écrivain américano-palestinien et fondateur de la pensée postcoloniale.

3- Simone de Beauvoir, la féministe

Vie libérée des carcans du patriarcat, combats pour l'égalité des sexes, puissance théorique de son analyse : voici le portrait de Simone de Beauvoir la féministe.

4- Edgar Morin, philosophe à l’état sauvage

Vous connaissez peut-être Edgar Morin résistant, philosophe, ou militant anticolonial. Mais il est aussi cinéaste, ethnologue et amoureux inconditionnel de poésie. À 97 ans, il publie ses mémoires, leçons de vie d’un immense témoin du siècle, qui a beaucoup à dire sur la résistance au sens large, notamment aux jeunes générations.