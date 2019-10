Carlo Strenger, pour qu'on n'éteigne pas les Lumières

La passion de la liberté qui, de nos jours à nouveau, peut se payer du prix de la vie.

Les défenseurs lucides et courageux de la liberté ne sont pas si nombreux, de nos jours. Je ne parle pas de ceux pour qui les apparences de la transgression sont, paradoxalement, devenues une nouvelle doxa. Ce conformisme de l’anticonformisme permet encore parfois d’attirer sur soi l’attention. Il ne projette pas le faisceau démystificateur de la pensée rationnelle et de la connaissance véritable sur le monde. Il le transforme en spectacle, achevant de brouiller les frontières entre l’illusion et la réalité. Je pense à ceux qui ont montré qu’ils étaient prêts à courir des risques personnels par passion de la liberté, comme Ayaan Hirsi Ali, ou Salman Rushdie, les rédacteurs de Charlie Hebdo, tombés sous les balles des terroristes Kouachi. Carlo Stenger en faisait partie, qui nous a quittés cette semaine à 61 ans.

Nul credo ne doit se soustraire à la critique.

A cheval sur plusieurs pays, la Suisse et Israël, polyglotte, sociologue et psychologue, spécialiste en neurosciences et en lutte contre le terrorisme, Strenger était né dans une famille juive orthodoxe et avait rompu avec cette tradition, pour devenir un critique sagace des croyances. Il estimait que nul credo ne devait se soustraire à la critique. Et que tout ce qui apparaissait comme extravagant, irrationnel, absurde ou immoral dans une croyance méritait d’être traité par ce qu’il appelait « le mépris civilisé ».

Strenger ne faisait pas de différence entre les croyances religieuses et les religions séculières, ces idéologies qui relèvent du totalitarisme.

Pas plus les religions que les idéologies.

On a vite compris, au XX° siècle, que le besoin de croire ne disparaîtrait pas avec « la mort de Dieu ». Toute sorte d’idéologies politiques sont venues prendre la place des anciennes religions. Celles qui promettaient le Salut – non plus dans une autre vie, comme les religions – mais bien sur cette terre, au bout d’un chemin, présenté comme nécessairement douloureux, mais débouchant sur le Paradis terrestre, représentaient un danger mortel pour la civilisation issue des Lumières.

Elles étaient nécessairement source d’intolérance et de haine – en désignant un obstacle à la réalisation de leur Grand Dessein. Elles renouaient avec la déférence obligatoire envers une source d’Autorité, débouchaient sur la persécution de ceux qui refusaient l’obéissance aveugle. Elles prétendaient imposer leur croyance aux peuples tombés sous leur férule.

Si toutes les croyances – y compris religieuses - doivent accepter la critique rationnelle, écrivait Strenger, les croyants, eux, méritent le respect. Comme tout le monde. Et personne ne doit se prévaloir de l’autorité d’interdire, non plus que d’imposer une croyance quelconque.

Aussi longtemps, en tous cas, que cette croyance demeure compatible avec le régime de liberté et d’égalité entre les personnes, acquises au prix de durs combats. Un dogme qui prêche l’infériorité des femmes, ou leur mutilation doit, à ce titre, être récusé. En cas de conflit entre les lois civiles et celles d’une religion, l’Etat ne doit jamais laisser ces dernières l’emporter. C’est cela, la laïcité.

Carlo Strenger faisait partie de cette pléiade intellectuelle des défenseurs des Lumières. Ce qui le rapprochait des intellectuels qu’il aimait citer, comme Susan Jacoby, Ernst Gellner, Christopher Hitchens, Zeev Sternhell, Steven Pinker.

Les Lumières, menacées par le Politiquement Correct.

Carlo Strenger estimait devoir les Lumières parce qu’il les voyait menacées. Comme Kolakowski, il jugeait que la tolérance se contredit elle-même lorsqu’elle est poussée jusqu’à l’absurde : tolérer l’intolérance. Or, c’est ce que promeut le Politiquement Correct. En interdisant la critique des croyances et des modes de vie, en soustrayant à la critique les cultures non occidentales, tout en prétendant « déconstruire » radicalement la culture occidentale et elle seule, les intellectuels de ces chapelles, disait Carlo Strenger « jouent contre leur propre camp ». Ils croient pousser un cran plus loin la logique des Lumières. En réalité, ils la trahissent.

Admettre les supériorités d'autrui sans éprouver de ressentiment.

Carlo Strenger prônait une forme d’humilité intellectuelle assez rare : la reconnaissance de la supériorité d’autrui. Sans culte de l’excellence, écrivait-il, pas de grande civilisation. La frustration qui résulte de la conscience qu’on prend de la supériorité d’autrui, professait ce psychologue, est utile au développement de la personnalité.

Or, notre époque pousse, là encore, la passion de l’égalitarisme jusqu’à refuser toute forme de prééminence, toute compétence spécialisée, toute forme d’élitisme. Il faut admettre qu’il existe des personnes plus savantes que nous et qu’il faut, dans une certaine mesure, leur faire confiance en raison de cette supériorité. Confieriez-vous votre enfant malade à un chirurgien amateur, ou l’avion dans lequel vous avez pris place à un passager pris au hasard ?

Strenger conseillait ce genre de test dans tous les domaines où le savoir est nécessaire. Son livre, Le mépris civilisé, était paru chez Belfond, dans la collection « L’esprit d’ouverture », un beau slogan adopté depuis par France Culture.

Il nous manquera.