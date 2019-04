Comme Jean-Claude Romand, sommes-nous tous des imposteurs ?

L'affaire, incroyable, avait fasciné l'écrivain Emmanuel Carrère, qui lui avait consacré le récit L'Adversaire, publié en 2000. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand, citoyen de Prévessin-Moëns, dans l'Ain, s'empare d'un rouleau à pâtisserie et, d'un coup asséné sur la tête, tue son épouse dans son sommeil. Il passe ensuite dans la chambre de ses deux enfants, qu'il assassine à coups de carabine, la même qu'il utilisera le lendemain pour descendre ses deux parents, sans oublier leur labrador. Il tente ensuite de se suicider par une prise de barbituriques et l'allumage d'un incendie, sans succès. L'homme, qui se faisait passer depuis dix-huit ans pour un médecin au service de l'Organisation mondiale de la santé, était acculé : ses ressources s'amenuisaient dramatiquement, et ses proches étaient sur le point de découvrir sa longue supercherie professionnelle.

En 1996, le faux docteur était condamné à la perpétuité. Après vingt-six ans de détention, Jean-Claude Romand a vu sa demande de liberté conditionnelle acceptée en appel, et quittera le pénitencier avant le 28 juin.

Si l'affaire avait défrayé la chronique, c'est que l'imposture dont a fait preuve Jean-Claude Romand pendant de si nombreuses années, parvenant à déjouer la méfiance de ses plus proches, ne manque pas de susciter la fascination. Mais cette imposture, ne l'aurions-nous pas tous en partage, dans une société hantée par les notions d'évaluation, de normalisation, de survalorisation ? "Notre société est-elle une machine à produire des imposteurs ?", demandait sans fard Adèle Van Reeth dans Les Chemins de la philosophie, en février 2018 :

Par définition, l'imposteur avance masqué, mais le sait-il ? A-t-il conscience qu'il porte un masque ? Et si sous ce masque ne se trouvait aucun visage ? Et si sous ce masque ne se trouvait que lambeaux, identité dispersée, rien d'authentique, rien de personnel, rien qui ne ressemble vraiment à soi ? Et si nous étions tous des imposteurs ?

L'imposteur est celui qui veut vivre à crédit

Cette émission avait pour invité Roland Gori, psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille, et auteur de La Fabrique des imposteurs (Les liens qui libèrent, 2013).

L'imposteur c'est celui qui, en faisant un certain nombre de signes, en accomplissant un certain nombre de rituels, de cérémonies, de signaux, peut vivre à crédit, en prélevant dans la bourse d'autrui. Avec "Le Tartuffe ou l'Imposteur", on voit très bien comment, au XVIIe siècle, on est dans une logique sociale où les valeurs, l'éthique de la société sont essentiellement la religion, donc il s'agit de faire des génuflexions, un certain nombre de signes pour accréditer la thèse selon laquelle on est très fortement croyant, dévot, et à partir de là, sans avoir la foi, on est pratiquant de signaux qui font croire à l'autre qu'on est un catholique fervent et à partir de là on peut le duper, lui piquer sa femme, lui piquer son fric. Les imposteurs sont des éponges vivantes, des martyrs du lien social : ils absorbent toutes les valeurs de l'environnement. Ce sont les témoins de l'éthique d'une société.

Pour le psychanalyste, l'imposture est consubstantielle à la société : "Chaque société a les imposteurs qu'elle mérite. (...) Nous devrions nous intéresser aux imposteurs pour comprendre quelles sont les valeurs éthiques qui déterminent nos comportements sociaux. Aujourd'hui nous sommes plus du côté de Rocancourt [escroc qui s'est joué des stars, NDR] ou de Madoff [qui lui s'est joué des banques, NDR]"

Tous des imposteurs ?

A moindre degré, n'aurions-nous pas tous en nous ce sentiment d'imposture, l'interrogeait la productrice Adèle Van Reeth ? "Si on définit l'imposture comme étant le fait de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas... on passe notre temps à faire ça, non ?"

Mais pour le psychanalyste Roland Gori, c'est justement dans le fait de se poser la question que réside l'antidote de l'imposture :