"Secret", "scandaleux", "révolutionnaire"... quand Debord pitchait "La Société du spectacle"

Le 14 novembre 1967, il y a pile cinquante ans, paraissait La Société du spectacle. Pour son ouvrage théorique de 221 thèses regroupées en neuf chapitres, Guy Debord avait choisi les éditions Buchet Chastel. J'ai eu beau fouiller dans les archives radiophoniques de l'INA avec l'aide de Anne Delaveau, documentaliste audiovisuelle, il n'existe aucune trace radiophonique de cette sortie en librairie, en 1967. Rien avant 1988, même (toutes chaînes confondues).

Impensable, quand on voit combien le bréviaire situationniste peut aujourd'hui être cité dans les médias... alors même que le penseur révolutionnaire en était le premier pourfendeur ? Ce grand silence qui entourait la sortie de La Société du spectacle à sa parution tranche avec sa montée en glamour... tardive. C'est en effet seulement à la toute fin des années 80, avec notamment la première grande exposition consacrée à Guy Debord en 1989, au Centre Pompidou, puis son passage chez Gallimard trois ans plus tard, en 1992, qu'on observe une dissémination beaucoup plus large de ses écrits. Au point que, depuis une grosse vingtaine d'années, il soit devenu de bon ton de citer mantras situationnistes ou aphorismes de La Société du spectacle dans certains milieux, de l'underground jusqu'aux médias de gauche.

Sauf qu'au moment où paraît l'ouvrage sacralisé sur le tard, Debord est tout sauf une icône. Pour faciliter la communication de Buchet Chastel autour de l'ouvrage, il se fend même d'une "note d'information" restée méconnue. Deux paragraphes, en tout et pour tout, signés de sa main et destinés à brieffer l'attaché de presse de la maison d'édition. Cette courte note a longtemps été inédite, jamais publiée avant son apparition timide à la page 875 du volume Quarto consacré à Guy Debord chez Gallimard en 2006. Découvrez-la par ici :

La Société du spectacle.

Voici le premier livre théorique situationniste. Les situationnistes forment un mouvement assez secret, mais dont on parle de plus en plus. Le ralliement des représentants des étudiants de Strasbourg à ces thèses, dont Le Monde pouvait écrire qu'elles étaient "d'un extrémisme difficilement dépassable", a fait scandale. On a souvent vu l'influence des situationnistes dans le mouvement "provo", bien qu'ils aient condamné la naïveté publicitaire de cette agitation prématurée. Leurs idées sont actuellement au centre des courants de contestation les plus avancés qui se forment en Angleterre et en Amérique.

Guy Debord, qui est le directeur de la revue Internationale situationniste, donne dans cet ouvrage difficile à classer les bases de la critique nouvelle qui partout commence à remettre en question la société moderne. La fonction des "mass media", l'urbanisme, l'échec du mouvement ouvrier, la dégradation de la vie contemplation d'une production aliénée s'y trouvent considérés dans une perspective unifiée. Ce livre ne peut manquer de surprendre, en ce qu'il contredit toutes les croyances de la gauche actuelle. La domination méthodologique du mouvement de la pensée moderne depuis Hegel et Marx est ici orientée, on s'en avise à la lecture, vers un but tout autre : la révolution.