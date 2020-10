Des textes historiques inédits de Machiavel retrouvés à Florence

C'est un banal travail de bibliothécaire qui s'est transformé en chasse au trésor… A l'occasion du catalogage des manuscrits anciens de la Bibliothèque nationale centrale de Florence, Daniele Conti, chargé de l'inventaire, a retrouvé une série de fragments attribués à Nicolas Machiavel, grand penseur de la Renaissance. Ceux-ci n'avaient encore jamais été publiés. Le manuscrit a été présenté dimanche 11 octobre à la Bibliothèque nationale centrale de Florence par son directeur Luca Bellingeri, le responsable des manuscrits anciens David Speranzi, deux spécialistes de Machiavel, Francesco Bausi et Michele Ciliberto, ainsi que son découvreur, Daniele Conti.

"Nous vivons dans un pays unique au monde, avec un patrimoine culturel si riche qu’il continue de nous étonner par d’aussi incroyables découvertes !", s'est réjouit le ministre italien des Biens et des Activités culturels et du Tourisme, Dario Franceschini.

Bataille de Marignan, meurtre de Cesare Borgia… des notes historiques

Les précieux fragments étaient secrètement conservés au sein des archives de la bibliothèque. Rédigées entre 1497 et 1515, alors que Machiavel était secrétaire de la République florentine, ces pages inédites relatent des événements cruciaux de l'histoire de l'Italie, mais aussi des conflits européens, comme la bataille de Marignan (1515) lors de laquelle le conquérant François 1er et les Vénitiens, alliés des Français, combattirent les mercenaires suisses en charge de défendre le duché de Milan. On trouve également des notes sur la mort du sulfureux Cesare Borgia, personnage principal du chapitre VII du Prince, le grand traité de politique de Machiavel. Dans cet essai, le penseur humaniste livre un élogieux portrait du Valentinois, modèle du tyran dont il loue autant la ruse… que la cruauté :

César Borgia, vulgairement appelé le duc de Valentinois, devenu prince par la fortune de son père, perdit sa principauté aussitôt que cette même fortune ne le soutint plus, et cela quoiqu’il n’eût rien négligé de tout ce qu’un homme prudent et habile devait faire pour s’enraciner profondément dans les États que les armes d’autrui et la fortune lui avaient donnés. (...) Tout prince doit désirer d’être réputé clément et non cruel. Il faut pourtant bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. César Borgia passait pour cruel, mais sa cruauté rétablit l’ordre et l’union dans la Romagne ; elle y ramena la tranquillité et l’obéissance. On peut dire aussi, en considérant bien les choses, qu’il fut plus clément que le peuple florentin, qui, pour éviter le reproche de cruauté, laissa détruire la ville de Pistoie. Machiavel, Le Prince, chapitres VII et XVII

Le 8 octobre dernier, le quotidien italien Corriere della Serra révélait trois passages de ces fragments retrouvés, qui entrent en résonance avec les œuvres publiées de Machiavel. L'un concerne la mort de Cesare Borgia, l'autre concerne le duc de Milan et le marquis de Mantoue, Francesco Gonzaga. Le troisième, enfin, est un texte consacré à Laurent de Médicis le Jeune, futur Duc d'Urbino et ancien Seigneur de Florence. Peu avant la descente de François Ier en Italie en 1515, celui-ci avait formé sa propre milice. Dans sa chronique de l'événement, on retrouve la préférence pour la constitution d'une armée civile plutôt que le recours à une armée de mercenaires, qu'exprime Machiavel au chapitre XII du Prince : "Je dis donc que les armées qu’un prince peut employer pour la défense de son État lui sont propres, ou sont mercenaires, auxiliaires, ou mixtes, et que les mercenaires et les auxiliaires sont non-seulement inutiles, mais même dangereuses. Le prince dont le pouvoir n’a pour appui que des troupes mercenaires, ne sera jamais ni assuré ni tranquille ; car de telles troupes sont désunies, ambitieuses, sans discipline, infidèles (...)." Le voici, en italien ancien :

Per facilitare gli accordi che di sopra si fa mentione, ridussesi in questo tempo Lorenzo, nipote del Papa, in Roma, come quello che in Firenze non si contentava vivere da privato, et doppo qualche tempo stato in quel luogo tornò in Firenze, et fu dalla città fatto Capitano de’ sua eserciti, sperando per quella via, et con le armi proprie, potersi meglio difendere che non havevono fatto per lo adreto con le esterne. Machiavel, extrait d'un fragment inédit

Le manuscrit retrouvé du petit-fils de Machiavel

• Crédits : Bibliothèque nationale centrale de Florence

Mais comment ces écrits ont-ils atterri, sans être jamais être consultés, dans la bibliothèque florentine ? Le journaliste du Corriere della Sera Paolo Di Stefano nous invite à faire un rapide voyage dans le temps. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, Giuliano de Ricci, petit-fils de Machiavel, s'était donné pour mission de mettre de l'ordre dans les tas de documents de son grand-père. Le fruit de son travail a été gardé dans un manuscrit composite, connu sous le nom d'Apografo Ricci. Acquis par la Bibliothèque de Florence, il était conservé dans son immense collection palatine.

Seulement celle-ci, riche de 1500 ouvrages anciens, n'avait jamais été cataloguée dans son intégralité. Il a fallu attendre 2019 pour qu'un inventaire complet soit mis en place, avec le projet "Manus Online" initié par David Speranzi et confié à Daniele Conti, paléographe et titulaire d'une bourse de recherche de l' Institut national d'études de la Renaissance. Ces grands travaux d'inventaire avaient déjà conduit, en février dernier, à la découverte d'un manuscrit jusqu'alors inconnu signé par l'historien, philosophe et homme politique Francesco Guicciardini.

C'est ainsi que le manuscrit composé par le petit-fils de Machiavel nous est finalement parvenu, avec ses trois sections. La première et la dernière section du corpus étaient connues (il s'agit respectivement de la transcription de la Chronique domestique de l'historien Donato Velluti, et d'un fragment de l'Istoria di Domenico Buoninsegni florentin). C'est au sein de la partie centrale qu'a été retrouvé une centaine de pages attribuée à Machiavel. Plusieurs annotations de Giuliano de Ricci dans les marges attestent de l’authenticité de ces textes qui auraient été transcrits par des copistes. Des preuves paléographiques et codicologiques, philologiques et historiques seront bientôt présentées par Daniele Conti dans une édition critique prochainement publiée par l'Ecole Normale de Pise.

"La découverte de ces pages machiavéliennes totalement inconnues confirme que le catalogage systématique de l’immense patrimoine des bibliothèques d’État italiennes révélera l’existence de trésors inestimables", a communiqué la bibliothèque centrale nationale de Florence. Son découvreur, Daniele Conti, estime que ces documents pourront aider les philologues à mieux comprendre la façon dont Machiavel utilisait ses notes quotidiennes sur l'actualité pour la rédaction de ses travaux plus spécifiquement politiques. Comme une sorte de journal de bord de son oeuvre philosophique.