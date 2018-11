France Culture aime la Philosophie avec Adèle Van Reeth

France Culture a toujours aimé la philosophie et le prouve…

Dès le lundi 12 novembre, une semaine spéciale propose quatre grands rendez-vous : Les Chemins de la Philosophie d’Adèle Van Reeth font entendre l’édition 2018 de Citéphilo (émissions enregistrées les vendredi 9 et samedi 10 novembre à Lille), Frédéric Worms consacre la semaine des Matières à Penser au thème des philosophes dans la cité. Et enfin le vendredi 16 novembre Adèle Van Reeth et son équipe s’installent à l’Unesco à Paris pour La Nuit de La philosophie de 20h à 2 heure du matin (entrée libre). Les Matins de France Culture du 13 novembre reçoivent Luc Ferry.

Au programme du 12 au 16 novembre

10h- 11h Les Chemins de la Philosophie – Adèle Van Reeth

Tous féminins ?

Lundi 12 novembre

Nancy Fraser, philosophe et militante : avec Estelle Ferrarese, professeure de philosophie morale et politique à l’Université de Picardie Jules Verne, actuellement en délégation au centre Marc Bloch de Berlin

Mardi 13 novembre

Quelle place pour les femmes à l’université ? : avec Nathalie Heinich, sociologue directrice de recherches au CNRS, a réalisé une enquête sur la place des femmes dans la production artistique

Auteure de Ce que n’est pas l’identité aux éditions Gallimard, le Débat, Des valeurs : une approche sociologique aux éditions Gallimard, Le paradigme de l'art contemporain, structures d'une révolution artistique aux éditions Gallimard

Mercredi 14 novembre

Parler au féminin ? : avec Bernard Cerquiglini, linguiste, ancien élève de l’ENS, professeur de linguistique à Paris VII, membre de l’OULIPO, ancien recteur de l’agence universitaire de la Francophonie

Jeudi 15 novembre

Poulain de la Barre, « l’esprit n’a point de sexe » : avec Marie-Frédérique Pellegrin, maîtresse de conférences HDR à la faculté de philosophie de l’Université de Lille

Auteure de Poulain de la Barre : égalité, radicalité, modernité aux éditions Vrin

Vendredi 16 novembre

Profession philosophe : Alexandre Jollien, écrivain et philosophe

22h15 – 23h Matières à penser - Frédéric Worms

Philosophes dans la cité

« Les intellectuels n’ont pas disparu mais ils ont changé et varié leurs modes d’engagement ! Les philosophes par exemple : ils peuvent être aujourd’hui ou avoir été ministres, députés, ambassadeurs, fondateurs de Think tanks, membres de comités d’éthique, et cela dans divers pays d’Europe, Italie, Belgique, Roumanie et même en France. Quels sont ces modes d’engagement nouveaux ? Quels liens avec les problèmes d’aujourd’hui, avec les réflexions philosophiques qu’ils et elles mènent par ailleurs, et qui sont très divers, couvrant tout le spectre de la politique ? C’est une génération, un mouvement, souvent invisible, rencontrons-les, écoutons-les, discutons ensemble »

Lundi 12 novembre Le parlement et l’état du débat public

Invitée : Michela Marzano, chercheuse, philosophe, auteure et ancienne députée italienne. Professeur des Universités Paris Descartes SHS et Sorbonne Paris Cité.

Auteure de nombreux ouvrages dont « l’amour qui me reste » (Grasset, 2018) et « l’éthique appliquée » (PUF 2018).

Mardi 13 novembre Ambassadeur dans le monde et dans son propre pays

Invité : Ciprian Mihali, philosophe, ancien ambassadeur de Roumanie au Sénégal, directeur du bureau de l’Agence Universitaire de la francophonie (AUF) à Bruxelles.

Auteur de cinq ouvrages individuels sur la philosophie contemporaine et de deux ouvrages écrits en collaboration avec l’architecte Augustin Ioan. Il a aussi traduit en roumain plus d’une vingtaine d’ouvrages de la pensée philosophique contemporaine.

Mercredi 14 novembre L’éthique comme pratique sociale Invitée : Florence Caeymaex, chercheuse du FNRS et co-directrice du Map (Matérialités de la politique) au centre de recherches en philosophie politique de l’Université de Liège. Membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et de comités d’éthique en recherche à l’Université de Liège (CEIS & CESHS). Auteure de nombreux travaux d’histoire de la philosophie. Son dernier ouvrage, à paraître, écrit en collaboration avec Julien Piéron « Habiter le trouble avec Donna Haraway » (Editions Dehors, 2018).

Jeudi 15 novembre La philosophie, la liberté et les think tanks Invité : Gaspard Koenig, philosophe et essayiste français. Auteur de nombreux essais et romans. Président du laboratoire d'idées GenerationLibre (lancé en 2013). Ses derniers ouvrages : « Voyages d’un philosophe aux pays des libertés » (Editions de l’Observatoire, 2018) et « Time to philo : l’actualité vue par les philosophes » (Editions Larousse, 2017)

Vendredi 16 novembre De la République à l’Europe ? Invité : Vincent Peillon, député européen depuis 2004, ancien Ministre de l'Éducation nationale, philosophe.

7h-9h - Les Matins de France Culture – Guillaume Erner

Mardi 13 novembre La philosophie à l’épreuve des débats contemporains

Avec Luc Ferry, essayiste, philosophe et ancien ministre de l’Éducation nationale, auteur de “Dictionnaire amoureux de la philosophie" (Plon, 2018)

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, venez assister à la 2ème édition de La nuit de la philosophie à l'UNESCO en compagnie d’Adèle Van Reeth qui enregistre 4 émissions (Diffusion du 19 au 22 novembre)

20h-21h : Philosopher en Inde

Avec Divya Dwivedi, philosophe, professeure adjointe au département des sciences humaines et sociales de l'Institut indien de technologie de Delhi en Inde et chercheuse invitée

Et Shaj Mohan, philosophe

21h30-22h30 : Philosopher en Afrique

Avec Jean-Godefroy Bidima, philosophe, professeur titulaire de la chaire Yvonne Arnoult au département de français et d’italien de l’université Tulane à la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis

Et Yacouba Konaté, philosophe, professeur titulaire de philosophie à l’Université d’Abidjan-Cocody et critique d’art

23h-Minuit : Philosopher en Amérique latine

Avec Miguel Giusti, philosophe, professeur au département académique des sciences humaines de l'Université pontificale catholique du Pérou et Miriam Madureira, philosophe, professeure-chercheuse au département des sciences humaines de l'Université autonome métropolitaine de Cuajimalpa, Mexique

Minuit et demi-1h30 : Philosopher en Méditerranée

Avec Rachida Triki, philosophe spécialiste d'esthétique et de théorie de l'art

Anwar Moghith, philosophe, professeur de philosophie et directeur du Centre National de la Traduction et Nader El Bizri, philosophe, professeur de philosophie et de civilisation à l'Université américaine de Beyrouth, Liban