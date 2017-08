Hannah Arendt, antitotalitaire et critique de la modernité

La célèbre philosophe juive allemande, Américaine par adoption, a provoqué au cours de sa vie de nombreux scandales. Si son rapprochement entre stalinisme et nazisme ne fait plus débat, la noirceur de son analyse de la société de consommation est toujours remise en question.

Lorsque Alain Finkielkraut reçoit Claude Lefort et Robert Legros pour parler d'Hannah Arendt et de sa pensée politique au XXe siècle, ils s'intéressent à la rupture qui a lieu entre la publication des Origines du totalitarisme et celle de La condition de l'homme moderne. Si le premier avait choqué par son approche comparée du stalinisme et du nazisme, le second a dérangé par sa noirceur et son pessimisme quant à l'avenir de l'homme dans la société de consommation.

Ecoutez l'intégralité de l'émission ici :

Écouter Écouter Hannah Arendt et la démocratie Hannah Arendt et la démocratie

Totalitarisme et origine d'une pensée pessimiste

Claude Lefort prend sur lui d'analyser le concept de totalitarisme chez Hannah Arendt, il note cependant que l'importance de la mutation que cette dernière lui attribue est sans doute exagérée et ses conséquences moindres. En ce sens, le philosophe Claude Lefort interroge et remet en question cette fin de l'Etat-nation annoncée par Arendt ainsi que le bouleversement du système de classe. Pour lui son constat est trop extérieur aux réalités sociales :

Il ne faut pas prendre la position de celui qui juge d'en haut. Il y a une malheureuse tendance chez Arendt à juger de ce qu'est le vrai bonheur, la vraie gloire, le vrai savoir. Claude Lefort

Consommation et modernité

Robert Legros interprète les choses différemment, reconnaissant avec Alain Finkielkraut que dans La condition de l'homme moderne :

L'action semble disparaître au profit d'un monde qui n'est plus que celui du labeur. Une alternance monotone de travail et de consommation. Alain Finkielkraut

Robert Legros préfère y voir une invitation à :

Repenser l'articulation labeur/fabrication/action car on a oublié la différence entre ces types d'activité en les mettant sur un même plan. Robert Legros

Emission