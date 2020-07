Karl Marx, le combattant

Fils de bourgeois, marié avec une aristocrate, meilleur ami d’un patron d’usine, il a pourtant produit la plus puissante dénonciation de la souffrance des travailleurs et des ravages du capitalisme. Voici comment Karl Marx s’est engagé sa vie durant pour défendre une idée de la liberté.

"Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières ; ce qui importe, c'est de le transformer", écrit Karl Marx à 27 ans, dans ses Thèses sur Feuerbach. Plus qu'aucun autre penseur, sa vie durant, il met en pratique cette idée, sans jamais séparer sa réflexion théorique d'un engagement militant. Journaliste vigilant, défenseur de la liberté de la presse, vivant lui-même dans la misère, apatride, puis mobilisé pour fonder un parti ouvrier, accueillant chez lui les réfugiés de la Commune de Paris, il va jusqu'à mourir d'épuisement en écrivant son chef-d'œuvre qu'il qualifiait de "missile lancé à la tête des bourgeois" : Le Capital. Jean Quétier, philosophe spécialiste de Marx, éclaire la vie et l'œuvre de ce combattant, celui pour qui "la question des combats pour la liberté est centrale.“

Penser librement

Marx naît trente ans après la Révolution, en Prusse, dans la ville de Trèves, proche de la frontière française. Il grandit dans une famille d’avocats de province, des bourgeois juifs convertis au protestantisme. Francophile, son père lui transmet sa fascination pour les Lumières.

Le jeune Karl s’imagine d’abord poète, mais part faire son droit, et finit par se passionner pour la philosophie. Souffrant, il est envoyé par un médecin soigner ses poumons près d‘un lac : c’est le premier déclic. Karl Marx y découvre la joie de la méditation libre, en pleine nature, et en lisant Hegel.

Mais il est alors interdit aux penseurs de gauche de faire carrière à l’université : Feuerbach par exemple en est exclu par le gouvernement conservateur prussien. Marx s’engage donc dans le journalisme. Il enquête sur la paupérisation des paysans, la privatisation des forêts, où les pauvres n’ont plus le droit de ramasser le petit bois.

Son journal est censuré et il s’exile avec sa femme à Paris, “la capitale du nouveau monde”. Là, un deuxième déclic l’attend. "Il a tout juste 26 ans, et il se rend pour la première fois dans des réunions où il y a des ouvriers, des artisans, etc. Il évoque ces visages marqués par le travail. Et je pense que ça a été un moment fondamental pour rentrer véritablement dans l’action", estime Jean Quétier.

Non seulement Marx s’engage dans le communisme, débat avec des ouvriers militants européens exilés, avec Proudhon, avec Bakounine, mais surtout, il rencontre un ami pour la vie : Engels, jeune chef d’entreprise qui lui raconte de l’intérieur la condition ouvrière et les rouages du capitalisme.

Rendre visible la misère

Vu comme un dangereux révolutionnaire, Marx est expulsé de France par le gouvernement de Guizot. Apatride, il s’exile en Belgique, en Angleterre. Bien qu’aidé par Engels, il vit dans la misère. Jean Quétier : "Il a des enfants qui meurent en bas âge. Sa femme Jenny raconte dans une lettre qu’un de ses enfants meurt, et qu’elle n’a même pas l’argent pour payer le cercueil."

C’est en Angleterre que se produit un troisième déclic. Marx y assiste à un phénomène massif : la souffrance des ouvriers, ces “paysans déclassés”. Il décrit leurs journées de travail, leurs taudis, leurs maladies… Pour lui, faire une théorie critique, c’est rendre cette misère visible. Jean Quétier : "Après, il y a aussi une ambition scientifique dans la démarche de Marx, qui est de ne pas se limiter à une indignation morale, mais aussi de comprendre les rouages de la société capitaliste. On pourrait se dire “oui, tout cela est injuste et terrible, mais on ne peut pas le changer.” Or, justement, Marx chercher à aller au-delà, et donc à réinscrire ça dans une analyse des rapports de production tel qu’ils existent et aussi tels qu’ils pourraient être, pour construire autre chose."

Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe dominante. Karl Marx

Fonder un parti ouvrier

Pour fonder sa philosophie investie dans la société, Marx veut aider le mouvement ouvrier à prendre corps. Il se bat pour coordonner le mouvement en parti organisé, qui puisse peser politiquement. Porté par “le Printemps des peuples” de 1848, il rédige Le Manifeste du Parti communiste, participe aux réunions de la 1e Internationale ouvrière, se démène pour convaincre.

Jean Quétier : "C’est sa capacité à articuler son analyse théorique et la pratique militante. Il y a vraiment une réflexion chez lui, constante, sur la façon dont une théorie peut s’incarner, être portée par le plus grand nombre, par les masses. Et ça, je pense que dans l’histoire de la philosophie, il y a une vraie rupture avec Marx de ce point de vue-là, qui s’instaure, parce que c’est peut-être l’un des aspects les plus innovants de sa pratique théorique."

Admiratif de la Commune de Paris, de l’autogestion politique des ouvriers, il accueille chez lui les réfugiés après leur répression sanglante.

Quelle souplesse, quelle initiative historique, quelle capacité de sacrifice chez ces parisiens ! L’histoire ne connaît d’autre exemple de pareille grandeur. S’ils succombent, ce sera uniquement pour avoir été trop gentils. Karl Marx sur la Commune

"Le cœur de sa conception du communisme, c’est l’idée que les travailleurs vont être les auteurs de leur propre émancipation. Une émancipation qui passe aussi par la réduction du temps de travail et le libre développement des individualités", poursuit Jean Quétier.

Ecrire, penser, travailler

Marx ne rêve alors que d’une chose : travailler, écrire, pour dénoncer, construire, peaufiner son arsenal théorique. "Il pouvait mettre de côté d’autres obligations pour dire 'il faut absolument que je me consacre à la rédaction du Capital parce que c’est vraiment ce que je peux faire de plus important.' Il disait 'voilà, c’est un missile, un des plus terribles missiles qui ait jamais été lancé à la tête des bourgeois.' Donc il avait quand même cette conscience-là", poursuit Jean Quétier.

Du Capital, son chef-d’œuvre, Marx n’aura le temps de publier que le 1er tome avant sa mort à 64 ans.

L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte de classes. Karl Marx

A écouter

Grande Traversée Karl Marx

France Culture

été 2020