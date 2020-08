“La police exerce une violence, certes légitime, mais une violence, et c’est vieux comme Max Weber !” Gérald Darmanin, 28 juillet 2020.

Conceptualisé par le sociologue allemand en 1919, “la violence légitime de l’État” de Max Weber a été détournée de son sens originel. Explication.

Une définition de l'État

Souvent reprise pour justifier l’usage de la force par la police et les répressions armées des manifestations, le concept décrit par Max Weber dans une conférence en 1919, “l’État est cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (...) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime”, est en réalité très éloigné de l’interprétation qu’on pu en faire des politiques et des journalistes.

Si vous dites : “l’État a le monopole de la violence légitime.” On a pas dit grand chose quand on a dit ça, on a dit une absurdité même exactement… Il ne s’agit pas de reprocher au personnel politique, voire aux journalistes, de ne pas connaître cet arrière plan de la définition de Weber mais ce qui est irritant, c’est cette manière d’appeler une autorité scientifique, c’est un grand nom, pour dire une absurdité. Catherine Colliot-Thélène, philosophe spécialiste de Max Weber

Quand Max Weber parle de “violence légitime” il en fait une description sociologique, il décrit ce qui est et non pas ce qui doit être. Max Weber théorise comment se sont constitués les États en tant qu’entités politiques.

C’est une définition des pouvoirs de l’État pas une justification de la violence envers le peuple.

"Cette définition intervient après qu’il (Weber) a écarté les définitions plus courantes, par les objectifs, les buts de l’État. Il se replie sur la définition par son moyen. Il a un moyen spécifique que n’ont pas les autre groupements politiques. Et ce moyen spécifique ce n’est pas la violence physique mais c’est le monopole de la violence physique. Et il insiste sur la dimension violence, c’est souvent ce qu’on retient de ce texte. Il y a d’autres versions dans des textes de Weber qui sont plus scientifiques, dirais-je, et où il utilise à la place du terme “violence, le terme “contrainte”. C’est-à-dire, les moyens de garantir le droit", poursuit-elle.

Ambiguïté du terme "légitime"

C’est une définition des pouvoirs de l’État pas une justification de la violence envers le peuple. Max Weber explique que l’État se substitue aux autres instances de pouvoir, contrairement aux multiples autorités de l’époque féodale : Église, roi, villes libres. En somme, c’est une définition de la souveraineté moderne.

Mais au fil des ans ce sens premier s’est effrité. Le terme “légitime” est aujourd’hui utilisé comme une justification, une nécessité et non comme un constat, une possibilité comme l’entendait Weber.

"Quand il dit, “l’État se caractérise par le monopole de la violence légitime”, la légitimité peut être une notion empirique. C’est-à-dire renvoyer à une reconnaissance factuelle du bien-fondé du pouvoir qui n’est jamais définitivement acquise, qui relève de probabilités. La probabilité, sur un certain territoire, la majeure partie des citoyens, reconnaît ce type de pouvoir comme celui qui est en dernière instance doit trancher les conflits", conclut Catherine Colliot-Thélène.

Max Weber est considéré comme le fondateur de la sociologie moderne. Ses analyses sont celles d'un scientifique et non d'un politicien.