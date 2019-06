Le libertinage selon Casanova

Connu pour ses aventures amoureuses qu'il relate dans "Histoire de ma vie", Giacomo Casanova fait du libertinage une manière de vivre, une façon pour hommes et femmes de se réapproprier leur corps et donc d'être libres.

"Le libertinage, ça ne consiste pas à jouer à touche-pipi et ça ne consiste pas non plus à attraper des proies, à s’en saisir et à les relâcher" explique Maxime Rovère, philosophe et enseignant à l'Université de Rio de Janeiro. Il est écrivain, et notamment auteur de la biographie Casanova, parue chez Gallimard dans la collection Folio en 2011. Nous lui avons demandé de nous expliquer quel est la philosophie du libertin.

Giacomo Casanova est aventurier, espion, violoniste, diplomate et homme de lettres, mais c’est surtout pour ses pratiques sexuelles qu'il est connu. Dans Histoire de ma vie, il raconte sur 3 700 pages ses aventures amoureuses avec 142 femmes. Cette autobiographie est l’une des meilleures sources concernant les mœurs de l’Europe du XVIIIe siècle.

Maxime Rovère : "Le libertinage chez Casanova, c’est d’abord quelque chose de social. Il y a une quête de l'affirmation de l’individu contre les systèmes sociaux qui l’entravent et qui l’emprisonnent et en particulier, qui emprisonnent les femmes. Ce qui fait la philosophie du libertinage, c’est de dire que le corps humain, le corps dans ses désirs et dans ses rapports avec d’autres corps, peut complètement s'émanciper des places qu’on lui attribue socialement et selon qu’il soit riche ou pauvre. C’est là que le libertinage a quelque chose de libérateur."

Casanova raconte comment il manipule hommes et femmes pour arriver à ses fins :

Ce qui plaît à l'homme est partout ce qui est défendu.

Il fait également le récit de scènes de viols.

Il n'y a pas de femme au monde qui puisse résister aux soins assidus et à toutes les attentions d'un homme qui veut la rendre amoureuse.

Maxime Rovère : "Donc il y a un Casanova violeur, un Casanova méchant, un Casanova méprisant qui existent aussi en lui. Il y a un Casanova dominé qui est le plus dangereux de tous parce que c’est lorsque le mâle se sent dominé par le système de domination masculine qu’il va se tourner vers les femmes pour les mettre encore plus bas que lui. Ce qui est intéressant c’est que l’écrivain va raconter les deux faces du bonhomme et va faire en sorte que le libertinage ne soit pas toujours ni l’un ou l’autre, ce n’est pas toujours libérateur, ce n’est pas toujours sexiste : il y a diverses manières de vivre son corps et de vivre le corps des autres."

J'ai été toute ma vie victime de mes sens ; je me suis plu à m'égarer, j'ai continuellement vécu dans l'erreur n'ayant d'autre consolation que celle de savoir que j'y étais.

Maxime Rovère : "La grande leçon qu’il nous donne, c’est que ce qui importe n’est pas de savoir qui domine l’autre, mais de savoir où vous vous trouvez, vous, dans le jeu de la domination. Vous pouvez jouer si vous avez envie, si vous avez envie de dominer, si vous avez envie d’être dominé, vous pouvez en jouer. La vraie question c’est, par exemple aujourd’hui à une époque de marchandisation, est-ce que vous êtes en train de vous vendre comme une marchandise ? Si c’est oui, alors arrêtez tout. Si c’est non, si vous vous sentez libre dans ce jeu, alors continuez même si ce jeu ça consiste à vous soumettre, pourquoi pas. "

