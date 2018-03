Penseur de la singularité et de la lucidité, le philosophe Clément Rosset est mort

Il s'était attelé à des objets philosophiques aussi variés qu'étonnants, de la joie à l'ivresse en passant par l'idiotie. Le philosophe Clément Rosset, agrégé de philosophie, normalien, s'est éteint à Paris ce mardi 27 mars 2018 à l'âge de 78 ans. En filigrane de son oeuvre, une conception tragique de l'existence, avec la joie comme horizon et seule issue. Malgré une bibliographie conséquente, il reste peu connu du grand public et peu adoubé dans le monde universitaire. Portrait d'un penseur "qui a allié tragique et légèreté, avec humour, et une immense lucidité", selon Adèle Van Reeth.

Tout est philosophie

Originaire de Normandie, des côtes de la Manche, Clément Rosset intègre l’Ecole Normale Supérieure en 1961. Très rapidement, il publie des essais philosophiques. Chose peu commune : le matin même de son oral d'agrégation paraît dans le journal Le Monde la critique de son ouvrage Le Monde et ses remèdes, paru quelques temps auparavant. Reçu au concours en 1964, il débute alors une carrière d'enseignement, d'abord outre-Atlantique à Montréal, avant de poursuivre ce métier à Nice.

Au lendemain de sa disparition, nous avons demandé à Adèle Van Reeth, productrice des “Chemins de la philosophie”, qui a eu l’occasion de le recevoir à plusieurs reprises sur l’antenne de France Culture, d'évoquer son apport à la philosophie contemporaine. Elle se souvient avant tout d'un homme qui a travaillé à rendre la philosophie la plus accessible possible : “Son oeuvre est extrêmement accessible. Tous les livres qu’il a publiés tiennent dans la poche, au sens du livre de poche, et sont écrits avec un style très clair, très imagé.”

Avec une prose sans fioritures et loin du dogmatisme, il s’est volontiers extrait des étiquettes et des notions abstraites pour défendre une vision incarnée de la philosophie, loin de l’image du penseur dans sa tour d’ivoire. Philosopher est pour lui, une manière d'être au monde, une manière de questionner le monde. Ainsi, tout est philosophique. Prenant exemple sur le célèbre cogito cartésien avec le morceau de cire de Descartes, il s'interroge sur le réel au moyen du camembert. Philosopher, oui, mais avec humour.

La joie credo philosophique, pour un penseur de la singularité

Dans la continuité des écrits de Schopenhauer, qui ont été pour lui une inspiration majeure, Rosset a développé une conception tragique de l’existence et son revers, la joie, comme l'explique Adèle Van-Reeth :

Rosset faisait partie de ces philosophes, qui, à partir de ce constat de la dimension tragique de l’existence, allaient plutôt du côté de la joie et disaient qu’il n’y avait aucune raison de désespérer. Les choses sont telles qu’elles sont, elles sont sans "pourquoi".

Portant son attention à la spécificité de chaque chose plutôt qu'aux généralités, il est avant-tout un grand penseur de la singularité :

Aujourd’hui on parle beaucoup de l'individualisme. C’est justement montrer que ce n’est pas chacun pour soi, mais de se demander qu’est-ce qui, chez nous, ne ressemble pas aux autres. C’est ce qu’il faut essayer de penser, avec le réel en général. La simplicité, c’est ce qu’il y a de plus difficile.

Amateur de musique, de théâtre, de gastronomie, il était capable de parler d'ivresse à la radio, tout en dégustant l'un de ses vins préférés. Comme en décembre 2017 dans les Chemins de la philosophie, sur France Culture, où Clément Rosset évoquait lui-même la joie, comme un credo philosophique :

Je sentais le secret des choses, je sentais le secret de l’être dans "Ainsi parlait Zarathoustra", de Nietzsche. Je savais tout… C’est la même impression que quand j’écoute certaines musiques : je sens la vérité sur toute chose. Nietzsche a ce mot admirable, et qui résume un peu toute sa philosophie – c’est un peu comme des versets bibliques, ou claudéliens - : "Je sais maintenant, j’ai enfin compris que la joie est plus profonde que la tristesse. C’est ma devise. Si je devais avoir un credo philosophique, ce serait celui-là."

Une joie communicative, dont le dessinateur Joann Sfar s'est fait aussi l'écho sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa disparition.