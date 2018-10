"Le porno peut être une bonne école", par Laurent de Sutter

Entretien | "Interdire le porno serait comme interdire le fait qu’il y ait plusieurs variétés de pomme de terre." A la lumière de son travail sur la transgression et les images, le philosophe Laurent de Sutter, élabore une esthétique, une morale et une métaphysique du X.

Non seulement il ne faut pas interdire le porno, mais l'image pornographique peut être une bonne école du regard. Voilà la leçon du philosophe Laurent de Sutter, auteur de “Pornographie du contemporain” (La lettre volée éditions, 2018). Laurent de Sutter est l’auteur d’une quinzaine d’essais consacrés aux liens entre images, loi et transgression. Dès son premier livre Pornostars, publié en 2007 chez La Musardine, il explorait l’idée d’une métaphysique du X.

Ne pas interdire le porno

"Interdire le porno serait comme interdire le fait qu’il y ait plusieurs variétés de pomme de terre.

Dans le cas du porno, c’est lié au fait que son histoire, sa place dans notre culture, dans notre monde est précisément celle de l’inadmissible. La pornographie c’est quelque chose à méditer, à connaître, quelque chose dont il n’est pas inintéressant de savoir l’histoire.

La pornographie, c’est souvent quelque chose qu’on connaît ou qu’on croit connaître. Parce qu’on a vu deux vidéos sur je ne sais quel site, qu’on en a entendu parler par X, Y ou Z si on n’a pas de pratique personnelle. Alors qu’en réalité, c’est un véritable univers d’images, de sons, de pratiques, qui nous disent quelque chose sur la manière dont notre monde imagine le multiple, la diversité des choses, et la manière dont les êtres humains imaginent la diversité de leurs fantaisies, leurs fantasmes, leurs désirs".

Le porno, une bonne école du regard

"C’est un univers profondément intéressant, car il synthétise tout ce que les images disent ou veulent dire, c’est-à-dire, c’est quoi un corps ?

C’est la grande question de ces images : c’est quoi un corps ? Le cinéma porno est peut-être le lieu où cette question est posée de la façon la plus radicale. Ce dont il est question dans le porno, c’est d’abord d’images. Ce n’est pas la réalité, ce n’est pas le monde dans lequel on est, mais c’est une relation particulière au monde, une manière de le présenter, de le représenter, qui, à la fois dit quelque chose sur ce qui peut-être obscène ou inadmissible dans notre monde, mais aussi sur ce que nous sommes. De ce point de vue là, la pornographie peut être, au fond, une bonne école, parce qu’au milieu du désastre esthétique qu’est celui de la pornographie en général, et peut être précisément à cause de ce désastre esthétique, quelque chose de général, de fort, est dit quant à nos images.

Ce que je dirais volontiers à quelqu’un qui veut changer son rapport à la pornographie, c’est d’abord de changer son regard et d’apprendre à regarder ça comme on apprend à regarder un film de kung-fu, une comédie musicale, un thriller, c’est-à-dire avec des exercices propres, des règles propres, des clichés propres, des réussites et des échecs qui sont propres.

Apprendre à développer cette véritable grammaire du regard qui permet ensuite de regarder toutes les images".

Le porno, une madeleine

"Mon premier livre était consacré au cinéma pornographique. J'ai rendu visite à l’homme qui était en charge du pré-achat pour Canal+ du cinéma pornographique. C’est-à-dire un mec qui produisait une grande partie du cinéma pornographique à lui tout seul puisque Canal+ était un grand débouché. Lui me demandait : “C’est quoi les films qui t’ont le plus marqué ?” Je lui ai donné un certain nombre de titres ou je lui ai parlé d’un certain nombre d’actrices qui avaient toutes été particulièrement actives au début des années 1990

Et il m’a dit : “ça, c’est ta madeleine”. Il y a un imaginaire qui s’est constitué chez moi mais un imaginaire avec lequel il a fallu que je me réconcilie par les images. Mon monde, ou une partie de mon monde, m’a été rendu accessible par le biais de ce cinéma. Ce qui est quelque chose, pour moi, d’assez fort".