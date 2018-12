Matières à penser | “L’inconscient européen” par Frédéric Worms

L’inconscient européen, ce sont à la fois les spectres qui hantent l’Europe, aujourd’hui, et la manière de les affronter. Où en sommes-nous avec le nazisme, le terrorisme, la peur, l’altérité coloniale ou culturelle en général, le rapport à la nature et au monde ? La psychanalyse, ce qu’on appelle « l’ethno-psychiatrie », la littérature et la poésie peuvent-elles nous aider à les affronter ?

Les affronter, cela ne veut pas dire les faire disparaître. Cela veut dire : ne pas se laisser paralyser par ce dont on n’ose même plus parler. Ainsi, les traumatismes, les attentats, les peurs, peuvent laisser sidérés. Mais il y a des ressources subjectives, langagières, philosophiques.

Les invité-e-s de cette semaine ne se payent pas de mots, ils ont une pratique précise des sujets dont ils parlent et dont une Europe mûre et libre dépend aujourd’hui.

Lundi 17 décembre

Au-delà du traumatisme nazi

Avec Laurence Kahn, psychanalyste, auteure de Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, (PUF 2018)

Mardi 18 décembre

Une approche clinique du terrorisme est-elle possible ?

Avec Geneviève Morel, psychanalyste et psychothérapeute, auteure de terroristes : les raisons intimes d’un fléau global, (Fayard, 2018).

Mercredi 19 décembre

La clairvoyance des poètes

Avec Michel Deguy, philosophe, poète et essayiste français, revue Po&sie Trans Europe éclairs 2 et L’envergure des comparses, écologie et poétique, (Hermann 2017)

Jeudi 20 décembre

L’Europe contre les peurs

Avec Ali Magoudi, psychanalyste et écrivain, auteur de N’ayons plus peur ! : enquête sur une épidémie contemporaine (et les moyens d’y remédier), (La Découverte, 2018)

Vendredi 21 décembre

Voyage en « Ethno-psychiatrie »

Avec Emmanuel Delille, historien des sciences, chercheur au Centre d’archives en philosophie, Histoire et édition des sciences et au Centre Marc Bloch, éditeur et introducteur de _Ethnopsychiatri_e de H. Ellenberger (ENS de Lyon éditions).

Réalisation Anne-Pascale Desvignes

Matières à penser, 22h15 – 23h en semaine

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’émission Matières à penser change de formule : ce rendez-vous quotidien avec un thème et un producteur-expert différent chaque semaine. Patrick Boucheron, Antoine Garapon, René Frydman, Dominique Rousset et Frédéric Worms déclinent ainsi en cinq dialogues un enjeu contemporain.