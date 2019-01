Matières à penser | “Quelles nouvelles du vivant ?” par Frédéric Worms

Quelles nouvelles du vivant ?

Le vivant, ce ne sont pas seulement des faits, et même les plus urgents de l’époque, nos corps, leurs précarités et leurs joies, la biologie, ses découvertes et ses risques. Le vivant ce sont aussi, peut-être d’abord, des expériences, subjectives, vitales, parfois mortelles, qu’il faut entendre, méditer, qui passent par la parole et la pensée. La vie fait retour avec toutes ses tensions et a besoin de tous, les savants, bien sûr, mais aussi les philosophes, les écrivains. De la vie vécue d’Aharon Appelfeld avec Valérie Zenatti au Dictionnaire amoureux de la vie de Nicole Le Douarin, en passant par les méditations d’Alexandre Jollien, Roland Schaer et Frédéric Weinmann, écoutons-les. Ils nous donnent des nouvelles du vivant.

Lundi 21 janvier 2019

La vie vécue d’Aharon Appelfeld

Avec Valérie Zenatti, écrivaine, traductrice et scénariste

La vie d’Aharon Appelfeld : que veut dire cette expression ? Les événements vécus par lui : sa naissance en 1932, les épreuves terribles de la guerre, sa découverte d’une autre langue où il écrivit son oeuvre, sa mort il y a un an ? Oui, bien sûr. Mais que veut dire ici « vécu par lui », que veut dire vivre tout cela ? La vie, c’est aussi celui qui la vit et qui ainsi l’ouvre sur tous les autres. Secret de cette oeuvre si profondément claire. Valérie Zenatti inscrit Aharon Appelfeld Dans le faisceau des vivants, elle reprend dans ce livre le flambeau ou le fil, la lumière et le lien. Son livre reprend dans son écriture et sa vie à elle ce qu’elle lisait et traduisait dans sa vie et son écriture à lui. Elle nous éclaire ainsi sur leurs deux vies et sur les nôtres, ce qui nous permet de vivre nos vies.

Mardi 22 janvier 2019

Le plaisir vient toujours avant la peine

Avec Alexandre Jollien, écrivain et philosophe

Dans La sagesse espiègle Alexandre Jollien mêle le récit d’une expérience et l’approfondissement d’une philosophie qui lui a permis de s’en sortir. Une expérience qui lui fait revivre d’abord la souffrance du handicap. Une « addiction » amoureuse qui l’amène à contempler tous les jours sur un écran un corps qui lui semble tellement plus libre et plus beau que le sien, souffrant. Il lui faut toutes les ressources retrouvées de la philosophie, de l’amitié, des relations pour retrouver le plaisir qui dans la vie vient peut-être « après la peine » comme dit le poète, mais qui est plus profond qu’elle, qui nous rend vivants à travers et au-delà des épreuves, et ainsi l’humour et le rire se mêlent à la voix secouée dans le corps qui parle, et la pensée passe dans l’échange et la conversation.

Mercredi 23 janvier 2019

Après le génome, la vie continue

Avec Nicole Le Douarin, chercheuse en biologie du développement et en embryologie, professeure émérite au Collège de France, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences

Nicole Le Douarin, médaille d’or du CNRS (1986), a participé de façon centrale aux grandes découvertes qui ont percé « le secret de la vie », comme le dit l’un de ses livres. L’ADN, le génome, nous disent de façon définitive le principe qui définit le vivant, orientent vers son origine, ses transformations, les manières aussi de guérir ses pathologies. Mais il y a plus encore : il y a tout le contenu d’un « Dictionnaire amoureux de la vie », le plaisir de la découverte, les expériences qui permettent de suivre ces transformations, par exemple en inventant des « chimères » et en suivant des neurones d’une caille dans le cerveau d’un poulet (comme elle l’a fait), les aventures de la biologie dans la société humaine, et ses transformations. L’aventure de la vie, une fois décryptée, ne fait que commencer.

Jeudi 24 janvier 2019

Des vivants qui racontent leurs propres morts ?

Avec Frédéric Weinmann, philosophe et écrivain

En principe la phrase « je suis mort » est contradictoire. Pour parler ou écrire il faut être vivant ! Pourtant dans son livre « Je suis mort », Frédéric Weinmann montre que la littérature peut tout se permettre ! En particulier, il y a des vivants, des écrivants, qui racontent leurs propres morts, c’est même devenu un genre, qui ne cesse de croître, selon lui ! Après être devenue auto-fiction, l’autobiographie est devenue « thanatographie ». Pourquoi tant de livres, aujourd’hui, nous plongent dans cette expérience en principe impossible, de celui qui nous dit qu’il est mort, hier à telle heure, et qui pourtant nous parle ? Qu’est-ce que cela nous apprend de la vie, aujourd’hui ? Non plus la visée d’un au-delà, ni même peut-être une angoisse, mais au contraire l’ironie, vitale, de l’écriture et de la vie elle-même !

Vendredi 25 janvier 2019

Où habitons-nous ?

Avec Roland Schaer, philosophe du vivant

« Il ne sait plus où il habite » : quand nous disons cela de quelqu’un, c’est, pour nous, le signe d’une détresse extrême. Roland Schaer, Répondre du vivant, (Le Pommier 2013), nous permet de comprendre pourquoi. C’est que « habiter » est le geste premier des vivants, leur définition, qui devient chez l’homme un danger et une responsabilité. Nous habitons d’abord notre corps, qui lui-même habite le monde où il construit son habitat, ses habits, ses habitudes. Tous les vivants le font. Les êtres humains, eux, ont désormais pour responsabilité de rendre ou de maintenir le monde non seulement vivable mais habitable. Il y a le risque de détruire la maison commune. Et aussi le risque que le « chez soi » qui est en échange avec le monde, qui est hospitalier par principe, devienne une clôture, prison et exclusion à la fois. Ceux qui crient pour en chasser les autres « on est chez nous » ne savent plus où ils habitent, car nous habitons tout le monde.

