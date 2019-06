Michel Serres, une vie de philosophie

Disparition | Le philosophe, écrivain, épistémologue et académicien Michel Serres est mort à l'âge de 88 ans ce samedi, "très paisiblement, entouré de sa famille", selon son éditrice. "La philosophie ne sert à rien et sert à tout." disait celui qui en fut l'un des plus grands vulgarisateurs ces dernières années.

La philosophie perd l'un de ses plus grands amis. Michel Serres est décédé ce samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé sa maison d'édition, Le Pommier. Pendant des décennies, cet optimiste résolu qui a siégé à l'Académie française près de 30 ans a partagé son amour de la philosophie avec le grand public. Grâce à quelque 80 ouvrages, une chronique sur France Info 14 années durant, d'innombrables interventions à la télévision ou son enseignement à Stanford. Sa faconde teinté d'accent gascon, son sourire et sa gentillesse ont participé de sa popularité. Verbatim.

Le choc d'Hiroshima

Michel Serres s'était raconté au micro d'Adèle Van Reeth, fin septembre dernier. "Je me présente comme 1,80 m, quatre-vingts kilos, en gros. Mais j'ai beaucoup maigri récemment.", avait-il d'abord répondu malicieusement pour se présenter. "Je me présente par la chose la plus simple, la plus évidente, le reste suit", ajoutait celui qui fut reçu 2e ex aequo à l'agrégation de philosophie en 1955.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Profession philosophe (4/42) : Michel Serres, à la recherche du contemporain 58 min Les Chemins de la philosophie Profession philosophe (4/42) : Michel Serres, à la recherche du contemporain

Quant au choix de la philosophie, ce fils de marinier, qui était entré à l'Ecole navale, confiait : "Au début, j'étais plutôt scientifique et ce que je préférais de loin, c’était les mathématiques." Mais :

Un jour, il m’est arrivé une grosse tuile, c’était Hiroshima. Auparavant, nous étions tous un peu scientistes, nous pensions que la science était bonne. Et, tout d’un coup, cet événement terrible nous a appris que des physiciens de premier ordre s’étaient réunis dans le désert du Nevada pour concocter cette affreuse chose qu'était la bombe atomique... Beaucoup de scientifiques ont alors été pris dans leur conscience profonde. Moi, j’ai alors voulu faire de la philosophie. Cela a été le tournant décisif, j’avais 16 ou 17 ans.

Le "Voyageur infatigable de la pensée", comme le décrit sur son site internet son éditeur de longue date Le Pommier, poursuivait : "Il existe le médecin que je préfère et qui est à mon avis le vrai médecin : le généraliste. Le médecin de la famille, le médecin traitant qui est un peu toutes les spécialités à la fois. La philosophie, c'est ça. Et je l'ai faite pour cela. Un philosophe peut être mathématicien, physicien, sociologue, mais il n'est pas spécialiste."

"Atteindre tout le monde et ma vie était sauvée !"

La philosophie mais partagée avec le plus grand monde. Au micro d'Adèle Van Reeth, la figure intellectuelle qui présida le conseil scientifique de "la chaîne de télévision de la connaissance, du savoir et de l'emploi" La Cinquième revient sur l'importance de son professorat médiatique :

Quand on devient professeur de philosophie, on arrive face à des gens qui sont presque toujours des gens un peu triés sur le volet. C'est un premier acte de transmission de la pensée. Mais il y a un second acte qui me paraît encore plus important : à un certain moment quitter cette classe, cette élite, pour essayer de s'adresser directement à tout le monde. J'ai eu à faire cela pendant une quinzaine d'années sur France Info [Le sens de l'info, avec Michel Polacco, ndlr].

Michel Serres de conclure : "Un jour, je suis entré dans un taxi. C'était un beau Sénégalais avec de larges épaules. Je lui ai dit pouvez m'emmener à tel endroit. Et sans se retourner, il m'a répondu : je viens d'entendre la voix de mon professeur de philosophie du dimanche. Ma vie était sauvée ! Ma vie était sauvée !"