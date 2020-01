Mort du philosophe Roger Scruton, esthéticien et théoricien conservateur

Le philosophe britannique conservateur Roger Scruton est décédé dimanche 12 janvier à l'âge de 75 ans, des suites d’un cancer.

Né le 27 février 1944, Roger Scruton est l’auteur d’une œuvre prolifique. Membre de la British Academy, professeur d’esthétique dans des universités prestigieuses (Cambridge, Birkbeck College, Boston), il publie une quarantaine d’ouvrages sur l’art, s’intéressant autant à la musique qu’à l’architecture ou la littérature.

Mais au-delà de ses travaux de philosophie esthétique, Scruton a marqué le paysage intellectuel contemporain avec ses écrits sur le conservatisme, dans lesquels il milite pour la préservation des identités et des traditions en pourfendant le multiculturalisme. Il a notamment co-fondé et dirigé la conservatrice Salisbury Review.

Tous les êtres humains ont un côté conservateur, c’est-à-dire qu’ils s’attachent aux habitudes, aux institutions, au mode de vie qu’ils aiment. Quand ils sentent que ces choses sont menacées, ils se préparent à les défendre. Roger Scruton

Un philosophe qui défendait la beauté

Moins connue en France car très peu traduite, l’oeuvre de Roger Scruton traite dans une large mesure des questions d'esthétique. En 1972, il obtient son doctorat à l’Université de Cambridge avec une thèse à partir de laquelle il publiera son premier essai intitulé Art and Imagination. A partir d’une philosophie empiriste de l’esprit, il analyse l’expérience esthétique en rejetant “deux tentatives de délimiter le domaine de l'esthétique : l'une en termes d'individualité de l'objet esthétique et l'autre en termes de propriétés esthétiques”. Selon lui, l’expérience esthétique peut être décrite en termes de propriétés formelles, indépendamment de l’objet de cette expérience.

Roger Scruton s’est intéressé à différents objets de la philosophie de l’art comme l’architecture avec The Aesthetics of Architecture (1979), la musique avec The Aesthetics of Music (1997) et Understanding Music (2009) - il a d’ailleurs composé des pièces pour piano, des chansons et des opéras - ou encore la photographie, champ auquel il consacre plusieurs articles marqués par une approche analytique qui décrit la photographie comme un médium de la “transparence”, incapable d’exprimer des intentions humaines. De 1971 à 1992, sa carrière universitaire est entièrement dédiée à l’esthétique qu’il enseigne au Birkbeck College, à Londres.

Sa production est telle qu’en 2008, on tient un colloque international dont l’objet est l’évaluation de l’influence de Scruton dans le champ de l’esthétique. Celle-ci dépasse même le milieu universitaire : en 2009, Scruton soutient à la Royal Geographical Society que “la Grande-Bretagne est devenue indifférente à la beauté”. Afin de toucher le grand public, il présente à la télévision un documentaire intitulé Why Beauty Matters (“Pourquoi la beauté compte”), dans lequel il défend l’importance de la beauté dans l’art et dans la société.

Le gouvernement britannique confiera à Roger Scruton la présidence d’une commission chargée de promouvoir la beauté dans l’architecture. Scruton exprime un rejet des constructions fonctionnalistes (les barres d’immeuble, par exemple) auquel il préfère les ornements qui n’ont d’autre utilité que de rendre l’habitat beau et singulier.

Conservateur “made in” mai 68

Là encore, Scruton se montre conservateur au sens britannique du terme, se faisant l’héritier d'Edmond Burke (qui, avec sa critique libérale de la Révolution française, est souvent considéré comme le père du conservatisme moderne) : l’attachement aux traditions est pour lui une garantie des libertés, donnant à l’individu des ressources pour se défendre face au pouvoir impersonnel de l’État ou du marché…

Scruton se fera le héraut du conservatisme moderne, développant des arguments sur l’importance des traditions religieuses et culturelles. Avec Arguments for Conservatism (2006) et How to Be a Conservative (2014), il devient une source d’inspiration pour une droite foncièrement anti-socialiste et qui prétend résister aux lois du marché. Pour défendre ses idées conservatrices, souligne Robert Maggiori dans Libération, Scruton a besoin “d’attaquer le camp adverse, et de s’en prendre aux théoriciens qui ont forgé les idées de la gauche - à commencer par Marx lui-même, lequel “se complaisait” dans des “spéculations farfelues””.

Le point de départ du conservatisme est ce sentiment (…) que les choses bonnes peuvent être aisément détruites, mais non aisément créées. Roger Scruton, De l’urgence d’être conservateur.

Sous l’égide de Burke, le conservatisme de Scruton n’a pas pour origine le spectacle de la Révolution française mais celui des émeutes étudiantes de mai 68 en France, alors qu’il habitait le Quartier latin :

Je me rendais compte soudain que j’étais de l’autre côté. Ce que je voyais, c’était une foule incontrôlable de voyous complaisants de la classe moyenne. Quand je demandais à mes amis ce qu’ils voulaient, ce qu’ils essayaient d’obtenir, tout ce que je recevais comme réponse était un charabia ridicule, délibérément obscur et alambiqué, typique du marxisme. J’en étais dégoûté, et en suis venu à penser qu’il devait y avoir un moyen de revenir à la défense de la civilisation occidentale contre ces assauts. C’est à ce moment que je suis devenu conservateur. Je savais que je voulais conserver les choses plutôt que de les détruire”, Roger Scruton, dans un entretien avec Nicholas Wroe Nicholas dans The Guardian, publié le 28 octobre 2000.

Depuis cet événement qui marque profondément sa pensée politique et philosophique, Roger Scruton resta un observateur critique de la vie intellectuelle française. Dans son livre pamphlétaire dernièrement traduit en français sous le titre L’Erreur et l’Orgueil. Penseurs de la gauche moderne (trad. par Nicolas Zeimet, L’Artilleur, 2019), il s’attaque, sans nuance, aux philosophes continentaux : Sartre est qualifié de “marxiste rétrograde”, Foucault est accusé de mythomanie et de paranoïa, et Deleuze n’est qu’une “machine à non-sens”.

En avril dernier, Roger Scruton était l’invité de France Culture dans "La Grande table idées", à l’occasion de la parution de L’Erreur et l’orgueil. Au cours de cet entretien, l’écrivain développait notamment sa vision de ce que devrait être l’Union européenne, en évoquant la situation politique de son pays, pris dans la crise du Brexit : "Il faudrait un traité fort qui respecte la souveraineté nationale, c’est tout ce que nous avons, c’est ce qui assure la cohésion au sein d’une entité politique. C’est ça la racine du problème du Brexit, les gens ne veulent pas renoncer à cette souveraineté. "

Il tenait notamment des propos radicaux sur l’immigration : "Le peuple britannique doit pouvoir décider de qui et combien doivent être les immigrés, mais cette décision a été confisquée par l’Union Européenne. C’est un grand débat : de quel type d’immigrés voulons-nous ? Voulons-nous des immigrés qui ne sont pas en phase avec notre civilisation éclairée chrétienne ? Voilà des discussions qu’il faut avoir au niveau national, et pas au niveau européen".