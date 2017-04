Paul Ricœur : "Je crois que toute notre vie nous avons besoin d'être rassurés de notre capacité d'exister."

Paul Ricœur est l'invité en 2002 des "Chemins de la connaissance" pour parler du principe de respect qu'il définit comme un sentiment moral et en présente tous les contours : sentiment normatif, besoin de confiance et de mutualité.

Dans la série "Les chemins de la connaissance" autour du sujet Le principe de respect, le philosophe Paul Ricœur explique en quoi le respect est un "sentiment moral" qui "s'éprouve". Il le définit également comme un "sentiment normatif" et déploie ainsi tout son paradoxe. Il y voit une situation "éminemment conflictuelle".

Nous sommes tous dans la contradiction entre l'égalité d'attribution des droits et l'inégalité de distribution des biens.

Paul Ricœur sous-tend l'idée de respect à celle de la confiance et s'intéressant à la petite enfance il prend l'exemple du nourrisson qui a besoin d'être "rassuré dans sa capacité d'exister" et doit être sûr du lien affectif qui l'entoure, pour avoir confiance en soi il faut avoir confiance en l'autre. Le philosophe évoque alors l'importance de la "mutualité" dans le respect.

Réfléchissant aux échanges dans la société et à leur signification, il analyse ce que l'économie du don, l'échange symbolique et l'existence de biens non marchands signifient dans une société.

Aujourd'hui bien entendu, nous payons les professeurs, nous payons les écrivains, nous payons les médecins mais remarquez bien que nous avons gardé cette idée que ce n'est pas une rémunération au sens de salaire mais ce sont des honoraires, le mot même d'honoraire est intéressant parce que c'était ce que disait Socrate : On me donne de l'argent pour m'honorer et non pas du tout pour me payer. Alors je crois que c'est aujourd'hui dans le statut des biens non marchands qui est le lieu où le respect est entier.