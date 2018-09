Paul Virilio : "Nous vivons dans l'instant et non le présent"

Analyse du monde qui s’accélère, un entretien "Hors-Champs" de 2010 avec le philosophe et urbaniste dessine cette pensée où l'Histoire tend à disparaître et la machine à supplanter l'humain.

En 2010, Paul Virilio était l'invité d'une émission Hors-Champs dans laquelle il commençait par revenir sur ses souvenirs d'enfance à Nantes, et en particulier la Seconde guerre mondiale : en se présentant comme "enfant de la guerre-éclair [Blitzkrieg]", il donne l'origine d'une réflexion qu'il n'a pas cessé de poursuivre sur le temps et son accélération.

La vitesse, et ses liens avec la philosophie, reviennent donc constamment dans cet entretien qui convie des références aussi diverses que les supercalculateurs et Aristote, les suicides en entreprise et Maurice Merleau-Ponty, Perec et le corps, la photo ou le christianisme. Le tout trace les contours d'une vision prospective, inquiète mais pas sombre, sur le monde contemporain, dans laquelle le temps des saisons, de la vie quotidienne, et même de la conversation est dépassé... l'Homme est désormais obligé de suivre un "temps-machine" où triomphe l'instantanéité.

Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'évolution du monde contemporain sans le rapport à cette furia technologique qui était née déjà dans la Guerre de 14.

Aujourd'hui, c'est l'accélération du réel. On n'a pas de philosophie pour penser ça.

Le réflexe remplace la réflexion, même minimale.

Je crois que le progrès est devant nous à condition de dépasser sa propagande.