Penser la liberté d'expression

En 1763, Voltaire publiait son Traité sur la tolérance. Depuis ce vibrant appel à la liberté de pensée, plus de trois siècles se sont écoulés sans que celle-ci ne cesse d'être au cœur des débats qui animent la vie des démocraties. Aujourd'hui plus encore qu'hier, l'actualité brûlante vient interroger, et parfois remettre en cause, son caractère absolu, son inconditionnalité, pourtant garantis par le droit. Acquis majeur de nos sociétés démocratiques, la liberté d’expression se prête à des usages complexes et parfois paradoxaux : outil de résistance au pouvoir, elle peut parfois se muer en outil de transgression du droit, voire exercer une forme de violence symbolique et offenser. Comment trouver le point d'équilibre entre liberté et éthique ? Et à quelle autorité revient-il de le fixer ? Pour comprendre et démêler les enjeux d'un débat à la fois atemporel et contemporain, voici une sélection d'émissions de France Culture à écouter.

Comprendre la liberté de penser à travers l'histoire des philosophes emprisonnés

Le procès de Socrate et sa condamnation à mort par la Cité athénienne forment l’un des événements les plus marquants de l’histoire occidentale. Pourquoi Athènes, cité de la libre parole et de la démocratie, a-t-elle mis à mort le "père" de la philosophie ? Si les juges de Socrate ne sont plus là pour répondre à l’énigme qui a forgé son mythe, cette émission propose de faire entendre l’écho d’une pensée radicale qui fit de la quête de la vérité l’engagement de toute une vie.

Le 17 février 1600, le philosophe Giordano Bruno est brûlé vif à Rome sur décision de l’Inquisition catholique romaine. Dix-sept ans plus tard, Copernic, qui a posé les bases de la science moderne avec ses thèses sur la rotation de la terre autour du soleil, est condamné à les abjurer et à la prison à vie. Pourquoi le pouvoir religieux s’est-il senti menacé par la théorie héliocentrique ébauchée par les deux savants ? Ce documentaire révèle que les procès de Giordano Bruno et de Galilée, loin d’être de l'histoire ancienne, sont toujours d’une brûlante actualité...

Au siècle qui forgea pourtant le concept de liberté d'expression, et dont ils furent les principaux défenseurs, les philosophes des Lumières ont eu à subir les rigueurs de la censure royale, des peines de prison voire l'exil. En 1717, le jeune Voltaire est incarcéré onze mois. Diderot connaîtra le même sort en 1749, expérience traumatisante qui marquera profondément le philosophe. Quant à Montesquieu, pour contourner la censure, il fait publier par prudence à Amsterdam (et anonymement) son Esprit des lois ou ses Lettres persanes. Du quartier de la Bastille au château de Vincennes, ce documentaire part à la recherche des lieux où le pouvoir royal tenta de bâillonner l'esprit des Lumières.

Rosa Luxemburg a été emprisonnée en 1915 et 1916 en raison de son engagement pacifiste et antimilitariste en pleine Première Guerre mondiale. Le philosophe italien Antonio Gramsci, persécuté par le régime fasciste, a été incarcéré de 1926 à sa mort en 1937. Quant à l'écrivain russe Varlam Chalamov, victime des grandes purges staliniennes, il a été détenu dans un goulag en Sibérie de 1937 à 1951. A travers le destin de ces trois opposants au pouvoir de leur époque, ce documentaire déplie trois destins d'intellectuels broyés par l’emprisonnement, et donne à entendre trois œuvres politiques forgées par l’épreuve de la violence d'Etat qui pousse l’esprit dans ses limites de résistance extrêmes.

La liberté d'expression. Retour aux sources d'une notion

En 2015, dans les jours qui suivirent les attentats de novembre, "Les Chemins de la philosophie" proposait une série de quatre émissions consacrée à l'héritage de la pensée du philosophe des Lumières. En ouverture de cette série, Adèle van Reeth s'entretenait avec le philosophe Alain Sager du "Traité sur la tolérance" publié en 1763, vibrant appel à la liberté de pensée.

A quoi ressemblait la liberté d'expression à l'époque de Voltaire ? Le siècle des Lumières est-il l'âge d'or du débat ? Adèle van Reeth revisite un siècle marqué par un débat d'idées foisonnant et, en compagnie du philosophe Alain Sager, fait revivre un monde intellectuel, entre polémiques et poèmes, conversations de salons, querelles et pamphlets. Ensemble, ils s'interrogent sur ce que l'art du débat a gagné - ou perdu - comme qualités en l'espace de deux siècles.

La liberté d'expression peut-elle être inconditionnelle ? Seul un tort, une offense ou une nuisance peut limiter la liberté d'expression, mais comment mesurer un tort fait à autrui par une parole ? Et quelle est l'importance du contexte dans le poids d'une parole ? "Si tous les hommes moins un partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci, d'imposer silence aux hommes si elle avait le pouvoir. (...) Ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs", écrivait John Stuart Mill dans son traité De la liberté (1859). Dans cette émission, Adèle van Reeth revient en compagnie de son invité Denis Ramond sur la pensée et l'œuvre du philosophe américain John Stuart Mill.