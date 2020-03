Philosophie : 12 émissions sur la liberté, le devoir, le bonheur

Grâce aux émissions des "Chemins de la philosophie", révisez vos notions et connaissances sur la liberté, le devoir et le bonheur.

Comment en finir avec la peur de la mort, notre volonté est-elle tributaire du destin, l'abus de plaisirs peut-il nuire au bonheur ?… 12 émissions des "Chemins de la philosophie" (ex-Chemins de la connaissance), recommandées pour les révisions des classes de Terminale, répondent à toutes les questions que vous vous posez sur la liberté, le bonheur et le devoir.

Liberté et destin, liberté et servitude…

1. André Gide, une liberté absolue ? (58 min)

En plongeant corps et âme dans l’univers sombre, fantasque et philosophique des Caves du Vatican d’André Gide, nous nous demandons si ce que nous appelons un acte gratuit est l’acte de naissance ou au contraire la fin de la liberté. Car les Caves du Vatican est sans doute le roman qui donne le mieux à voir et à penser la curiosité de l’homme à l’égard de sa propre liberté. La liberté n’est pas un savoir, elle est toujours en acte, sous peine d’être rongée par le doute de son existence.

2. Le mythe d'Er le Pamphylien : sommes-nous responsables de notre destin ? (59 min)

Le mythe d'Er provient de La République de Platon. Il évoque un homme, Er, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie. Il meurt au combat mais revient à la vie et raconte ce qu'il a vécu dans l'au-delà où des juges siégeaient, prêts à accueillir les âmes : le jugement indiquait aux âmes le chemin à prendre... Er, spectateur de ces événements, est alors devenu le messager des hommes revenu sur Terre pour partager cette expérience. Ce mythe un mythe de la réincarnation qui évoque le temps de la mort donnant lieu au jugement et celui de la naissance où le choix d'un destin s'impose pour déterminer sa vie. Peut-on trouver une part de liberté dans le destin ? Et qu’est-ce qu’une vertu que l’on suspend à une récompense ?

3. Le destin m’empêche-t-il d’agir ? (57 min)

Une des thèses stoïciennes fondamentales suppose que nos initiatives dépendent de nous, sont en notre pouvoir. Une autre thèse fondamentale consiste à rappeler que le monde est gouverné par le destin. Comment les accorder ? Si la nécessité découle du destin, comment comprendre que nos mouvements volontaires soient possibles ? Si tout résulte du destin, la responsabilité morale est-elle encore possible ?

4. La dialectique du maître et de l'esclave (58 min)

Connaissez-vous la dialectique du maître et de l’esclave ? C’est une idée clef de la philosophie de Hegel, qui permet de comprendre pourquoi, pour devenir moi, j’ai besoin de me soumettre aux désirs d’autrui…

Le devoir

5. Critique de la raison pratique de Kant (4x58 min)

Critique de la raison pratique est le grand texte de philosophie morale d’Emmanuel Kant qui présente l’action morale du fait de la seule raison. Mais alors, comment la raison seule peut-elle être déterminante, motrice, législatrice ?

6. Aristote et Platon, faut-il être prudent ? (58 min)

Qu'est-ce que l'hybris dans l'Antiquité, cette démesure mise en scène dans la mythologie et la tragédie, à l’exemple du personnage d’Achille, qui se laisse déborder par ses émotions ? Les philosophes antiques condamnent-t-ils tout excès ? La prudence serait-elle alors une vertu ?

7. Comment rester droit quand tout s’effondre ? (59 min)

"À l’aube, quand tu as du mal à te réveiller, pense immédiatement : je m’éveille pour accomplir ma tâche d’homme", écrivait Marc Aurèle. Il existe différentes lectures de ses Pensées pour moi-même. Pour le philosophe Pierre Vesperini, le qualificatif de stoïcien ne convient pas à Marc Aurèle, qui pratiquerait davantage l'orthopraxie. Quelle est cette pratique ? Quelle différence avec le stoïcisme ?

8. Nietzsche : "Deviens ce que tu es" (58 min)

"Deviens ce que tu es" retentit aujourd’hui comme un mantra de développement personnel. C’est pourtant une occurrence dans l’œuvre de Nietzsche, qui convoque un paradoxe : l’être et le devenir. Qu’est-ce que l’identité de soi ? Pourquoi la société s’est-elle emparée de cette formule ?

Le bonheur

9. Sénèque : de la vie heureuse (48 min)

Bonheur, argent, plaisir… mais aussi assentiment et vertu : voici le cocktail parfait pour une vie heureuse, selon Sénèque !

10. Est-il bien raisonnable d’avoir peur de la mort ?(58 min)

La philosophie d'Epicure est toute entière orientée vers la recherche du plaisir... pourtant, elle questionne aussi la mort. Comment concilier ce qui semble inconciliable ? Comment en finir avec la peur de la mort ?

11. L'abus de plaisir est mauvais pour le bonheur (58 min)

"Être épicurien" est une expression utilisée dans le langage courant : que signifie-t-elle vraiment ? Qui était Épicure (IVe siècle av. J.-C.) et en quoi consiste sa conception du plaisir ? S’oppose-t-elle à la morale stoïcienne ?

12. Une vie de souffrance et d’ennui (59 min)

Schopenhauer est le plus génial et le plus odieux des philosophes mal aimés. Chef de file des pessimistes, dandy du désespoir, il constate que le mal existe sous la forme de la souffrance, et de la guerre, et voit dans le "vouloir" l'origine du mal. Mais il propose des voix de libération pour échapper à la tyrannie du vouloir vivre qui nous pousse à désirer, de manière insatiable…