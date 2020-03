Philosophie : penser la culture en 5 notions-clés

Révisez vos connaissances en philosophie au travers de 5 notions-clés qui permettent de penser le sens que l'on donne au mot culture, et qui en sont autant de manifestations : le langage, l'art ; le travail et la technique, la religion et l’histoire.

La réflexion philosophique sur la notion de culture peut être appréhendée par le biais de 5 notions-clés : le langage, l'art, le travail, la religion et l'histoire. Nous vous proposons une sélection d'émissions des "Chemins de la philosophie" pour un tour d'horizon des questions qu'elles soulèvent.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation de notion sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Le langage

Au sens large, le langage renvoie à un ensemble de signes permettant l'expression et la communication, pouvant ainsi désigner aussi bien le langage informatique ou un langage artistique que l'usage que les êtres humains font de la parole. En ce dernier sens, le langage est la faculté de parler et de raisonner maîtrisée de la manière la plus aboutie par les êtres humains ; elle leur permet non seulement de communiquer sur les potentiels dangers qui les menacent ou les moyens de satisfaire leurs besoins, mais aussi d'inventer des mondes imaginaires ou de ressusciter des choses qui ne sont plus.

La philosophie accorde-t-elle plus de crédit à la voix parlée qu'à l'écriture ? Platon déjà attribuait à cette dernière le pouvoir de faire oublier aux hommes ce qu'il savent, et Rousseau l'accusait de faire disparaître l'intonation des voix. Dans cette émission, le philosophe français Jacques Derrida au contraire défend le fait de parler à l'écrit.

La philosophie n’est pas une théorie mais une activité dont le but est la clarification logique des pensées. Pour le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951), "une œuvre philosophique se compose essentiellement d’éclaircissement." Éclaircissement qui vise, non à dissoudre des erreurs, mais à souligner l'absence de sens de certains énoncés.

Par quelle magie une seule phrase peut-elle marier un couple ? Le langage serait-il doté d'une forme de super pouvoir qui fait qu'il ne serait pas qu'une parole, mais aussi un acte ? Si la parole peut être parfois "performative", elle amène à interroger les différents aspects du langage ordinaire.

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne est spécialiste des questions de traduction, un concept qui traverse tous ses travaux, de sa thèse sur le mathématicien George Boole à l’origine de l’algèbre jusqu’à l’histoire de la philosophie dans le monde islamique…

2. L'art

Jusqu'au XVIIIe siècle, le terme ars (traduction latine du mot grec technè) désigne autant la maîtrise d'un savoir-faire que la création artistique. Si l'art est une technique supposant l'acquisition de règles et procédés, il ne se réduit pas à cela : aujourd'hui, le terme renvoie avant tout aux beaux-arts, et à la recherche du beau. Pourtant, tout ce qui est artistique n'est pas beau : l'art peut aussi être dérangeant, dégoûtant voire franchement laid, ou même ne rien représenter ! Qu'est-ce qui permet alors de délimiter ce qui peut être ou non considéré comme artistique ? L'intention de l'auteur de créer une œuvre ? Son absence d'utilité ? Ses qualités esthétiques ? Les prouesses techniques déployées par son créateur ?

Apparue à la fin du XVIe siècle, la notion de "beaux-arts" marque une rupture dans l'histoire de l'art : avec elle, le beau devient une finalité. Cette notion nouvelle pose les bases d'une réflexion esthétique : qu'est-ce qui est beau ou laid dans l'art ? Et surtout grâce à quels outils est-il permis d'en juger ?

Chacun de nous a pu faire l'expérience qu'il était très difficile de convaincre son interlocuteur de la beauté d'une chose si celui-ci y est insensible. En 1790, le philosophe Emmanuel Kant (1724-1804) affirmait au contraire que le goût n'est une affaire ni de normes ni de critères.

A la fin du XVIIIe siècle, Friedrich Hegel (1770-1831) assiste à la naissance du musée en Europe. Paradoxalement, cela l'amène à développer l'une des idées phares de sa pensée : l’art tel que nous le connaissons est mort. Mais pour le philosophe allemand, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

Souvent considéré comme le philosophe pessimiste par excellence, Arthur Schopenhauer (1788-1860) voyait dans l'art un moyen de se consoler de la vie, dont il pensait qu'elle n'était qu'effort et souffrance. Le philosophe allemand voyait l'art comme un palliatif nous permettant d'échapper à la mécanique aveugle de l'instinct, qui fait de nous des individus "au seul service de l'espèce".

Leonard de Vinci (1452-1519) n'était pas un lettré. Sa compréhension du monde passait par l’observation de la nature qu'il restituait soigneusement dans ses carnets. A côté de ses dessins, les notes qu'il prenait cherchent sans cesse à expliquer ce qu’il voit. Qu'est-ce que peindre alors pour cet "homme de l’expérience" ? C'est la question que pose cette émission.

3. Le travail et la technique

De la machine à laver le linge au XXe siècle aux caisses automatiques des supermarchés actuels, en passant par les bras articulés sur les chaînes de fabrications automobiles qui voient le jour dans les années 1960, de nombreuses innovations techniques tendent à remplacer progressivement le travail humain. Son évolution vers la technique semble aujourd'hui un horizon atteignable.

Libérant l’homme de tâches pénibles, voire dangereuses, le remplacement du travail humain par la technique semble bénéfique. Cela suppose que le travail est une contrainte extérieure forçant l’homme à produire ses moyens de subsistance, et que la technique peut endosser toutes les activités laborieuses de l’homme. Mais, le travail n’est-il qu'une contrainte pour l’homme ? Et peut-il réellement disparaître par le développement technique ? Si tel est le cas, que serait et que ferait alors l’homme libéré du travail ?

En 1851, Karl Marx (1818-1883) rêvait d'une société où l'on pourrait travailler un jour seulement pour son plaisir. Un siècle et demi plus tard, entre épuisement professionnel, surmenage, journées sans fin, on est en droit de se demander si le travail n'a pas perdu le pouvoir de rendre la société heureuse .

À l’âge de 25 ans, Simone Weil (1909-1943), jeune agrégée, décide de s'embaucher à l'usine, avec l'objectif de se confronter directement à la réalité de la condition ouvrière. De cette expérience, la philosophe tirera une dénonciation de l’aliénation du travail comme l'affirmation vigoureuse qu'un forme de spiritualité est indissociable de tout travail authentique.

Cette émission envisage le progrès technique sous l'angle des nouvelles technologies. Et interroge en particulier le rôle des algorithmes qui envahissent tous les champs de nos vies : marché de l'emploi, Facebook, Google... Sont-ils dangereux ? Vont-ils remplacer l'humain ? Tomberons-nous bientôt amoureux d'une forme d'Intelligence artificielle ?

4. La religion

Le terme "religion" peut avoir deux étymologies - le latin religare, "relier", ou religere, "rassembler", qui toutes deux renvoient au double aspect de la religion : à la fois croyance qui relie les hommes aux dieux (la foi), et pratique rituelle institutionnalisée qui rassemble les hommes entre eux. La religion, comme ensemble de croyances et de rites, est à la fois universelle, et extrêmement diverse. Comment unifier sous un même concept des pratiques différentes ? Pour trouver le sens du religieux, peut-être faut-il se pencher l’expérience de la foi. Le croyant fait l’expérience de ce qui est absolument autre, d’une transcendance, à la fois terrifiante et sublime. Ainsi, faut-il faire naître toute religiosité du sentiment qu’a l’homme de sa finitude ? Et la nécessité de la foi se fonde-t-elle uniquement sur la faiblesse de la raison ?

Si Platon définissait la connaissance comme une forme de "croyance justifiée", la philosophie a fait le choix, depuis Descartes, d'opérer une séparation nette entre connaissance et croyance. Or l'idée selon laquelle croire serait le contraire de savoir est aujourd'hui de plus en plus souvent battue en brèche dans le débat public. La croyance ne peut-elle pas aussi avoir ses raisons ?

Averroès est un penseur arabe andalou du XIIe siècle, héritier de la philosophie latine. Son influence, très importante dans le monde médiéval, a entraîné des débats houleux au sein du monde chrétien, et sa pensée rencontré autant de disciples que de fervents opposants. Cette émission propose de faire le point sur la portée de sa pensée dans l'histoire de la philosophie.

Le projet et le pari philosophique de Blaise Pascal (1623-1662) est de croire de façon rationnelle en Dieu, et selon sa définition de la grâce, celui-ci est omniscient et omnipotent... Il voit tout et sa puissance produit nos actes. Mais alors, où se trouve donc la liberté de l’homme ?

Protéger la croyance, si utile à la morale, en l'arrachant au discours pseudo-rationnel de la métaphysique aussi bien qu'en la soustrayant aux attaques de ses adversaires déclarés, "matérialistes", "fatalistes" ou autres "athées" : telle est l'intention stratégique que poursuit Kant dans son ouvrage Critique de la raison pure (1781) ?

A cette question, Soren Kierkegaard (1813-1855) répondait que c'est parce que l’homme ne peut être lui-même que devant Dieu. Quel est alors ce grand saut dans l’existence qui caractérise la foi ? Cette émission permet d'appréhender la pensée du philosophe danois, considéré comme le fondateur de l'existentialisme contemporain.

Comment prouver que je ne suis pas seul au monde ? Comment prouver que les idées en moi ont aussi une réalité extérieure ? Pour Descartes (1596-1650), c'est Dieu qui nous aide dans cette quête : seule une substance infinie a pu faire apparaître en moi, qui suis fini, l'idée d'infini.

En 1882, Friedrich Nietzsche (1844-1900), radical, affirme que Dieu est mort. Si on a accusé le philosophe allemand d'avoir voulu briller à l’aide d'une formule rhétorique vide de sens, celle-ci s'est pourtant révélée révolutionnaire. Cette émission revient sur le sens de cet aphorisme paradoxal et sur ce qu'il a remis en cause dans l'histoire de la philosophie.

Dans Le Malaise dans la culture (1930), Sigmund Freud (1856-1939) dresse un portait à la fois pessimiste et lucide de la civilisation. Qui pour lui voit s'affronter deux forces pulsionnelles opposées : l'amour, qui conduit les hommes à se lier entre eux, et la pulsion de mort, qui révèle leur penchant fondamental à l'agressivité. Pour le fondateur de la psychanalyse, culture, religion, culpabilité sont autant de digues élevées pour endiguer cette "lutte de géants"...

5. L’histoire

L'histoire est à la fois le devenir historique - c'est-à-dire l'ensemble des événements passés sur un territoire et une période déterminés - et la connaissance que nous forgeons de ce devenir. Science du passé, elle nous aide pourtant à mieux comprendre le présent (ce sont ces résonances qui en font l'intérêt pour nous), voire à anticiper le futur - même si l'on dit qu'on ne tire jamais de leçons de l'histoire…

D'apparence si chaotique qu’on n’a pas l’impression que les hommes la "font", on peut se demander si l’histoire a un sens. De même que la notion de "tournants de l’histoire". Et si les historiens, en mettant en ordre les événements et en les interprétant, ne se bornaient qu'à raconter des histoires ?

Derrière le "mythe du mythe du bon sauvage", comment comprendre le statut de cet état de nature que Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qualifie de "pur" ou de "véritable", en rupture avec les grands penseurs du droit naturel que sont Locke et Hobbes ? Cette émission propose d'analyser le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes dont on n'a souvent retenu que l'idée de la nostalgie d'un "état de nature" que le philosophe français aspirerait à retrouver.

En matière d'histoire, l’approche de Hegel consiste à faire une "philosophie de l’histoire" qui convoque le mot "sens" de l’histoire au double sens : il y aurait alors une direction mais aussi un but, une raison d’être à cette histoire…

Allons-nous tout droit vers une catastrophe écologique ? Cette émission analyse les présupposés philosophiques sur lesquels reposent les discours catastrophistes contemporains, tout en posant la question suivante : leur objectif est-il de déclencher une prise de conscience afin que, justement, le scénario du pire ne se produise pas ?

