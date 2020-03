Philosophie politique : huit émissions sur les notions de liberté politique et de démocratie

Pour vos révisions ou par simple soif de connaissances, en route sur les "Chemins de la philosophie" pour découvrir ou revenir sur deux notions majeures de la philosophie politique.

La question de la liberté politique

1. Qui fait la loi ? (59 min)

Paru en 1762, le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau révolutionne son époque et marque une rupture dans l’histoire des idées par son affirmation du principe de souveraineté du peuple. Il soulève une question redoutable : qui fait la loi ?

2. Peut-on forcer quelqu'un à être libre ? (58 min)

Toujours dans sa théorie du Contrat social, pour Rousseau, l’homme est naturellement libre. Pourtant, il affirme aussi que "quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre"… Mais comment et pourquoi forcer un citoyen à être libre ?

3. Le totalitarisme, une tyrannie comme les autres ? (58 min)

Dans son plus grand ouvrage, Les Origines du totalitarisme (1951), Hannah Arendt, philosophe politique et penseuse de la modernité, pose ces questions : quelles sont les origines du totalitarisme ? Quelle différence avec la dictature ?

4. La loi est-elle un obstacle à ma liberté ? (58 min)

Pour tester votre compréhension de cet objet d'études, nous vous proposons de suivre le cheminement conseillé pour traiter le sujet de dissertation suivant : La loi est-elle un obstacle à ma liberté ?

La question de la démocratie

1. Doit-on se plier à la volonté générale ? (57 min)

Nous l'avons mentionné plus haut, le Contrat social de Rousseau est un ouvrage majeur de la philosophie politique. Sa réflexion porte sur la volonté générale comme condition d'une souveraineté légitime et sur la façon dont les citoyens peuvent se constituer en un peuple.

2. Marx, au piquet ! (58 min)

Quelle place tient la grève dans la pensée de Karl Marx ? Dans quels contextes et pourquoi la violence doit-elle intervenir ? Quelle est la place des mots dans les luttes à mener ?

3. Une autre révolution est possible (58 min)

1919 et 1920 sont appelées "les années rouges" : ouvriers et paysans italiens se mobilisent en grève générale et occupent les usines. Cette crise entraîne le penseur Antonio Gramsci à réfléchir aux moyens d’actions d’une révolution : la force ? Ou au contraire, des formes nouvelles d’organisation et d'action ?

4. La démocratie est-elle à la hauteur de l'urgence écologique ? (59 min)

Il y a une trentaine d'années, la communauté scientifique alertait sur le réchauffement et le dérèglement climatique... Aujourd'hui, nous empruntons la trajectoire qu'elle prédisait. L'urgence écologique serait-elle incompatible avec la démocratie, lente dans son fonctionnement ?