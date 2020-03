Philosophie politique : huit émissions sur les notions de société, d'État, de justice et de droit

Pour vos révisions ou par simple soif de connaissances, en route sur les "Chemins de la philosophie" pour découvrir ou revenir sur quelques notions majeures de la philosophie politique.

La société, l'État, les échanges

1. Platon et le philosophe-Roi (58 min)

Loin de faire du philosophe un sage contemplatif réfugié dans sa tour d'ivoire, dans la République de Platon, le personnage de Socrate indique que le philosophe, celui qui sait, doit mettre en oeuvre son savoir au service de la Cité. Mais comment la rencontre entre sagesse et pouvoir politique est-elle possible ? Et en quoi le philosophe est-il particulièrement apte à gouverner ?

2. Philosophie des forces de l'ordre (58 min)

La police n'est pas que le bras armé de l’État, elle en est aussi l’œil vigilant. Elle s'occupe des affaires de l’État mais est aussi préposée aux petites choses de la vie quotidienne. Elle sert l'ordre, pourtant ses initiatives causent parfois le désordre... Est-il légitime de recourir à la violence pour maintenir la paix ?

3. La haine de la police (58 min)

"Tout le monde déteste la police", "ACAB", ces slogans qui ont fleuri depuis quelques années au cours de manifestations sont le signe d’une défiance voire d’une haine envers la police. Quelles causes sociales, quels motifs philosophiques ou politiques peuvent expliquer cette hostilité ? Qui éprouve cette haine et pourquoi ?

4. La théorie critique, une nouvelle philosophie ? (58 min)

En Allemagne, dans les années 20-30, un groupe d'intellectuels se réunit et fonde un courant de pensée, l'École de Francfort, autour du concept de la "théorie critique". Peut-elle encore répondre aux mouvements contemporains qui agitent le monde ? Qui l’incarne aujourd’hui ? Et à quoi peut-elle servir ?

La justice et le droit

1. Habermas vs Rawls : la justice sociale (54 min)

Cette émission met en scène le débat du philosophe allemand Habermas face au philosophe américain Rawls autour d'une question cruciale de philosophie politique : quelles sont les conditions de possibilité d'une société juste ?

2. Geneviève Fraisse, comment penser la question des sexes ? (58 min)

Lorsqu'on pense la justice, la question de l'égalité nous pend au nez. La philosophe Geneviève Fraisse travaille sur l’épistémologie politique de la pensée féministe avec le concept d'égalité comme opérateur de pensée, ce avec quoi elle questionne le sexe, le genre, la femme... Comment recourir aux mots et aux concepts permet-il de penser le féminisme ?

3. Aristophane et la première grève du sexe (58 min)

Aristophane, dramaturge antique, est l'auteur de "Lysistrata", une pièce mettant en scène le renversement de la cité : les femmes, au moyen de la grève du sexe, revendiquent le droit de participer à la vie politique et exigent la reconnaissance de leur expérience de la cité. Seront-elles entendues ?

4. La nature est-elle un sujet de droit ? (59 min)

Depuis une cinquantaine d’années, l’opposition entre défenseurs des droits de la nature et défenseurs des droits humains n’est plus aussi radicale. On s’interroge philosophiquement et juridiquement sur les liens entre les hommes et la nature. Et si l'avenir de l'écologie était inconcevable sans l'affirmation officielle de Droits de la nature ?