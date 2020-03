Philosophie : qu'est-ce que la vérité ?

La vérité est la correspondance entre ce que je dis, et ce qui est : elle s’oppose donc à la fausseté – au sens d’erreur, mais aussi de mensonge. Détenir la vérité, c’est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser notre subjectivité - c’est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi le sensible tel qu’il nous apparaît, car il peut être source d’illusions. En effet, rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent ! Alors, comment être sûr qu’il y a autre chose que des opinions subjectives sur le monde ? Comment être certain que ce que l’on croit vrai n’est pas qu’une opinion masquée ? Est-il possible de parvenir à un savoir objectif et universel ? Ou bien un jugement est-il toujours l’expression d’une croyance subjective et relative ?

1. Platon. Vivons-nous dans l’illusion ? (58 min)

L’allégorie de la caverne est sans doute le plus connu de tous les textes de la philosophie occidentale. Livre quasi autonome à l'intérieur de La République de Platon, cette parabole, qui fait des hommes ignorants les prisonniers d’une grotte, pose de nombreuses questions toujours ouvertes. Cette émission fait le point sur un texte fondateur que l'on ne cesse de redécouvrir.

2. Descartes. Comment atteindre la vérité ? (4 x 58 min)

René Descartes, l'un des pères de la philosophie moderne, publie en 1637 le Discours de la méthode qui présente avec clarté quatre règles permettant de parvenir à la vérité. Comment cet ouvrage nous éclaire-t-il sur cette fameuse méthode cartésienne ? Quatre émissions consacrées à cet ouvrage fondateur de l'histoire de la philosophie, et aux malentendus auxquels il a aussi donné lieu.

3. Hume. Le savoir, une croyance devenue habituelle ? (58 min)

Frappez une boule de billard : que se va-t-il se passer ? Va-t-elle heurter les autres ? En êtes-vous sûr ? De l’habitude découle la croyance… Le philosophe écossais David Hume (1711-1776) remet tout en question systématiquement, et fait de cette expérience le socle de sa pensée "sceptique".

4. Husserl. Vérité des sciences, vérité de l’expérience vécue (58 min)

La postérité d’Edmund Husserl (1859-1938), est immense. Le philosophe autrichien est le fondateur d’une méthode philosophique sans précédent : la phénoménologie. Son but ? Retourner aux choses elles-mêmes… Mais s'il faut revenir au monde, cela signifie-t-il que nous en sommes "partis" ?

5. Devient-on quelqu'un d'autre quand on ment ? (58 min)

Le mensonge n’est pas seulement une parole professée, c'est aussi une série de gestes, d’attitudes, de comportements. Et si, en fonction de notre capacité à maîtriser le langage, le mensonge peut demeurer imperceptible, le corps lui, souvent ne ment pas. Mais au fait, mentir est-il forcément une mauvaise chose ?

6. Sartre. Sommes-nous tous de mauvaise foi ? (58 min)

Sommes-nous tous de mauvaise foi ? A cette question, le philosophe Jean-Paul Sartre (1905-1980), répondait par l'affirmative, car pour lui, nous sommes précisément cet être qui n'est pas ce qu'il est, qui ne coïncide pas avec lui-même.

Au programme des classes de Terminale

Et pour aller plus loin...

