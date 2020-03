Philosophie : six émissions sur la perception, l'existence et le temps

Grâce aux émissions des "Chemins de la philosophie", révisez vos notions et connaissances sur la perception, l'existence et le temps.

L’œil suffit-il pour percevoir le monde, nous faut-il oublier le passé pour mieux appréhender le présent et l'avenir, comment se manifeste le sentiment de l'existence… ? 6 émissions des "Chemins de la philosophie" répondent à toutes les questions que vous vous posez sur la perception, l'existence et le temps.

La perception

1. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit (58 min)

C'est au cours de l'été 1960 à Tholonet, dans un décor provençal cher à Cézanne, que le philosophe Merleau-Ponty rédige un très beau, et ultime texte achevé : l'essai de phénoménologie L'Oeil et l'Esprit. L'œil est-il la voie royale pour percevoir ce qui nous entoure ? Sa profonde réflexion sur la peinture et la vision apporte des réponses à cette question.

Le peintre, quel qu'il soit, pendant qu'il peint, pratique une théorie magique de la vision. Il lui faut bien admettre que les choses passent en lui ou que, selon le dilemme sarcastique de Malebranche, l'esprit sort par les yeux pour aller se promener dans les choses, puisqu'il ne cesse d'ajuster sur elles sa voyance. Merleau-Ponty

2. Éloge des petites perceptions (59 min)

Et si la vie de notre conscience était faite du flux et du reflux de petites perceptions insensibles ?

Si tout est lié dans l'univers, n'est-ce pas à dire que nous sommes continuellement emportés dans le mouvement des compositions et des décompositions de l'infinitésimal ? Plongée dans le continuum des petites perceptions chez Leibniz... jusqu'à l'étourdissement.

L’existence et le temps

3. Nietzsche : il nous faut oublier (59 min)

La mémoire est le socle de notre identité, mais doit-on pour autant se souvenir de tout ? Peut-être faudrait-il au contraire se délester du passé qui nous détourne du présent en encombrant l'avenir… C'est en tout cas ce dont veut nous convaincre le philosophe allemand Nietzsche à travers un véritable éloge de l'oubli.

4. Nietzsche, toute action exige l’oubli (58 min)

Une seconde émission sur Nietzsche et l'oubli :

Il y a dans la pensée de Nietzsche une valorisation de l’oubli renvoyant à une réflexion sur le vivant et son fonctionnement, qui participe chez lui d’une analyse de la vie : l'oubli est une condition du bon fonctionnement du vivant. Pourquoi faudrait-il se réjouir d'avoir la mémoire qui flanche ?

5. Le sentiment de l’existence (58 min)

Laissons-nous voguer ici à travers les cinquième, sixième et septième promenades des Rêveries de Rousseau : abordant d’abord la sublime révélation du célèbre sentiment de l’existence, il nous faudra ensuite retourner en terres morales pour nous interroger sur les conditions de l’acte juste.

6. Comment rencontrer autrui ? (58 min)

"Le visage d'Autrui" est une formule qui résume souvent la pensée de Levinas… Pourquoi cette notion est-elle si importante pour lui ? Que signifie, que révèle ou qu'ordonne un visage ? Et que se passe-t-il quand, littéralement, nous "perdons la face" ?