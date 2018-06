Pourquoi il faut dire... non !

Saviez-vous qu'il existe plusieurs formes de "non" ? Que l'ironie et la pudeur sont des formes de négativité ? Ou encore que le rêve lui-même est une des formes du "non" puisque s'opposant à la réalité ? Voici quelques idées sur la notion de négation, développées par le philosophe Vincent Delecroix.

Dans son livre Non ! De l'esprit de révolte (éd. Autrement) le philosophe et écrivain Vincent Delecroix revient sur cette nécessité qu'est le "non", ainsi que sur les différentes forme de la négation. Du stade enfantin du "non" à tout, au non de l'indignation en passant par les "non" ironiques et pudiques, le philosophe déconstruit notre idée de la négation... pour mieux la sauver.

