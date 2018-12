Raymond Aron : "La garantie de l'impopularité ne m'incommode pas"

1971 | Raymond Aron était invité en 1971 à répondre de l'éventuelle contradiction à être à la fois chroniqueur de l'actualité journalistique et professeur de philosophie. L'intellectuel s'interrogeait aussi sur les raisons et les conséquences des réactions de rejet des jeunes générations face à l'histoire.

Dans cette émission "Paradoxes", Raymond Aron rejette ce qui peut sembler être une opposition entre la "rigueur intellectuelle" de son métier de professeur et la "flexibilité de pensée" relative à ses activités de journaliste :

Il n'y a pas de contradiction entre la formation à la rigueur philosophique et la souplesse de l'interprétation dans l'ordre du quotidien ou du journalisme.

Toutefois, Raymond Aron reconnaît une certaine "répugnance à l'égard du journalisme et du commentaire quotidien" qu'il ne parvient à dépasser "qu'à la condition de penser à chaque instant le monde dans un système".

Raymond Aron s'interroge sur le "mépris" et "le refus" des jeunes générations face à la "conscience historique". Il s'inquiète de leur refus de se situer dans l'histoire, de prendre en compte le passé d'avant 1965 et la guerre du Vietnam. Il insiste : "La volonté de se situer dans l'histoire me paraît une des conditions pour garder un sens juste de la perspective."

Je suis, devant l'expérience des lycées parisiens, devant l'incapacité d'établir un minimum de discipline au milieu des garçons ou des filles à partir de 12 ou 13 ans comme devant un phénomène étonnant que je ne suis pas sûr de comprendre mais que j'admire au sens propre du terme, c'est-à-dire que je regarde avec étonnement en me demandant si la civilisation dans laquelle nous vivons présente une flexibilité suffisante pour supporter l'absence d'interdits et d'obligations. C'est quelque chose de fascinant historiquement.

L'intellectuel livre son point de vue quant aux réactions hostiles que sa venue à l'université peut susciter de la part de certains gauchistes : "J'ai une grande expérience de l'impopularité." S'il dit comprendre logiquement leur refus de dialogue "dans le cas d'une jeunesse qui refuse totalement la société", s'il y voit comme cause non sa personne mais "leurs passions et leur refus", il s'étonne cependant que cela puisse se passer ainsi dans le cadre universitaire, car "par définition l'université est un lieu où l'on parle raison".

Aussi longtemps que j'ai enseigné à la Sorbonne, jusqu'au 1er janvier 1968, je n'ai jamais eu en face de moi des étudiants qui refusaient de m'écouter, qu'ils fussent communistes ou gauchistes, ils m'écoutaient et ils discutaient avec moi. Depuis les événements de 68, je suis devenu pour une partie d'entre eux , de ces jeunes qui ne me connaissent pas, le symbole de l'université qu'ils refusent.

