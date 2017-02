Simone de Beauvoir : "On pourrait dire que je suis un peu éteinte"

En 1979, "Les Nuits magnétiques" consacraient deux émissions à Simone de Beauvoir avec Paula Jacques aux manettes. Dans cette deuxième partie, on entend la philosophe se confier sur l'écriture et la réception de son livre "Le Deuxième sexe". Elle aborde aussi la question du féminisme.

• Crédits : Michele Bancilhon - AFP

Dans cette émission des "Nuits magnétiques" construite de montages d'entretiens, Simone de Beauvoir raconte comment elle a travaillé sur Le Deuxième sexe. Au départ, elle explique avoir juste voulu écrire sur elle mais en réfléchissant au fait d'être une femme elle a réalisé que "ce n'était pas la même chose d'avoir été élevée en fille ou d'avoir été élevé en garçon".

Dans une archive avec sa sœur Hélène, elle revient sur l'âge ingrat dont elle a beaucoup souffert : "Je me suis livrée uniquement vers ces années-là à mes études et mes lectures."

Toujours au sujet de son livre Le Deuxième sexe, l'écrivaine fait part de sa "mauvaise réputation" et des "ricanements" après sa parution notamment de la part des communistes. Il lui semble cependant et contrairement à ce qu'affirmaient les communistes à cette époque que "les ouvrières de Billancourt sont aussi sensibles à la condition de la femme que n'importe qui." Elle replace ce livre dans le combat féministe et affirme sa position de ne surtout pas revendiquer une quelconque "nature féminine".

Sur le rejet de la monogamie de Jean-Paul Sartre, elle confie :

"Moi aussi j'ai bien aimé ne pas être monogame".

Et elle ajoute :

"Il y avait sûrement quelque chose de très égoïste de la part de Sartre comme de la mienne, de faire ce pacte et d'engager des tierces personnes dans ces aventures où nous les engagions."

En tant qu'intellectuelle dans le combat féministe, elle ne pense pas avoir du pouvoir mais elle consent "en solidarité avec d'autres", être susceptible d' "avoir une certaine efficacité".

A la fin de l'émission, Simone de Beauvoir répond aux interrogations suscitées par sa phrase dans La Force des choses : "Je mesure avec stupeur à quel point j'ai été flouée". Elle explique, entre autres, qu'elle faisait allusion au "cours du monde qui [la] trahissait beaucoup plus que le cours du temps".

Écouter Écouter "Nuits magnétiques" du 02/02/1979 sur Simone de Beauvoir par Paula Jacques. 2ème partie (long extrait) "Nuits magnétiques" du 02/02/1979 sur Simone de Beauvoir par Paula Jacques. 2ème partie (long extrait)

J'ai vu avec étonnement quand même ce que ça m'a révélé. Ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proches de moi, par exemple comme Camus et qui a été absolument irrité par le livre en disant que je m'étais moquée... que j'avais caricaturé le mâle français, etc, etc... Y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres... je pensais que c'était une chose acquise. Alors, j'ai mieux compris à ce moment-là.