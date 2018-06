Mort de Stanley Cavell : "Avec le cinéma, on a vu sous nos yeux naître un grand art"

C'est l'un des intellectuels qui a permis de penser le cinéma. Mort le 19 juin à l'âge de 91 ans, le philosophe américain Stanley Cavell a fortement influencé la philosophie du septième art. Né en 1926 à Atlanta, aux Etats-Unis, il se forme à Harvard, avant d'enseigner à Berkeley puis à nouveau à Harvard en tant que professeur d'esthétique et de théorie générale de la valeur.

En 1969, son recueil d'essais Must We Mean What We Say? (Dire et vouloir-dire) le fait connaître dans le champ de la philosophie du langage ordinaire. Mais c'est surtout à travers ses ouvrages sur le septième art que se distingue Stanley Cavell : en 1971, il publie son premier livre sur le cinéma, La Projection du Monde. Cavell y montre comment le cinéma, en projetant le monde sur un écran, réalisait notre rêve de l'embrasser tout entier. Plusieurs livre suivent, parmi lesquels A la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage, en 1981, un essai sur la comédie hollywoodienne des années 1940. En scrutant sept films et les personnages incarnés par Katharine Hepburn ou Irene Dunne, Stanley Cavell est un des premiers à dresser le portrait d'un cinéma à la fois culture populaire et oeuvre de pensée.

Penseur du cinéma, Stanley Cavell était aussi un penseur de l'Amérique, à la fois un philosophe de la connaissance, de l'esprit, du genre, de la politique et de la morale. En 2008, il racontait son parcours à Philippe Petit pour une série d'A voix nue. Dans le quatrième volet de cette rencontre, il revenait sur l'importance du cinéma, l'art qui nous permet de croire au monde :

Le cinéma devient le plus récent des grands arts. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une découverte aussi importante que la découverte de la sculpture, de la peinture, de littérature... Pourquoi la littérature est-elle importante ? On a toujours eu la littérature, on n'a pas à examiner cette question. Pour le cinéma, on a cette chose mystérieuse, on a vu sous nos yeux naître un grand art. Et cette question de "Pourquoi le cinéma est important ? Comment-est ce que le cinéma envahit le monde d'une manière unique ?", c'est une question qu'il faut vraiment se poser.