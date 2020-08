Technique, attention, entropie : 3 concepts chers à Bernard Stiegler, mort ce jeudi

Crédits : Jipson Sikhera / The Times of India / The Times of India via AFP - AFP

Grand penseur de la technique et du numérique, philosophe vigilant le regard porté sur les mutations contemporaines, Bernard Stiegler est mort jeudi 6 août 2020, a annoncé le Collège International de philosophie. Amateur de jazz et de littérature, ancien ouvrier agricole et adhérent du PCF, le philosophe s'est construit en dehors du parcours académique classique. L'histoire est connue : après plusieurs braquages à main armée, c'est en prison qu'il s'éprend de philosophie. Il se lie alors avec Jacques Derrida qui dirigera sa thèse, "La faute d'Épiméthée : la technique et le temps". La pratique de la philosophie sera pour lui une expérience collective. Fondateur de l'école de philosophie d'Epineuil-le-Fleuriel Pharmakon, président d'un groupe de réflexion philosophique nommé Ars Industrialis (Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit) créé en 2005, il dirigeait également depuis 2006 l'Institut de recherche et d'innovation (IRI) du Centre Pompidou, un lieu dédié à la réflexion sur les transformations des pratiques culturelles et sociales provoquées par les nouvelles technologies numériques.

Si l'oeuvre philosophique de Bernard Stiegler est exigeante, foisonnante, parfois compliquée du fait de son goût pour les concepts (il n'est pas rare de rencontrer dans ses textes des notions comme celles d''"hypermatière", de "noopolitique" ou encore d'"hypomnémata"), sa voix résonnait pourtant bien au-delà du cercle philosophique, inspirant autant les spécialistes que les néophytes. Voici quelques portes d'entrée dans la riche pensée de cet intellectuel déjà regretté.

1 - Réhabilitation (critique) de la technique

Prenant le contre-pied d'une tradition antique dans laquelle la technique est reléguée au-dehors du champ de la véritable réflexion philosophique, Bernard Stiegler place la technique au cœur de sa pensée. Dans la lignée de l'ethnologue André Leroi-Gourhan, il considère que le destin de l'homme est fondamentalement lié à celui des techniques. On ne peut penser l'origine de l'homme ainsi que son évolution, sans penser celle de la technique. Suivant ce postulat, l'étude des phénomènes sociaux et politiques, mais également culturels et cognitifs, doit passer par celle des techniques. Ni technophile ni technophobe, Bernard Stiegler a ainsi livré de précieuses analyses des effets que produisent les mutations de la technique sur les individus, en décrivant son essentielle ambivalence. "Tout objet technique est pharmacologique", soulignait-t-il, soit à la fois un remède et un poison, une puissance curative et destructrice.

Nous avons aujourd’hui besoin de comprendre le processus de l’évolution technique parce que éprouvons une forte opacité de la technique contemporaine : nous ne comprenons pas immédiatement ce qui s’y joue réellement et s’y transforme en profondeur, alors même que nous avons sans cesse à prendre des décisions, dont nous avons de plus en plus souvent le sentiment que les conséquences nous échappent. Et dans l’actualité technique quotidienne, nous ne pouvons distinguer spontanément des événements spectaculaires mais éphémères, les processus de transformations engagés pour une longue durée. (...) La question se pose de savoir si l’on peut prévoir et s’il est possible d’orienter l’évolution de la technique – c’est-à-dire de la puissance. (…) La confiance qui réglait cette question depuis au moins Descartes n’est plus de mise. Et cela tient aussi à ce que la partition originairement opérée par la philosophie entre tekhnè et épistémè fait problème. Bernard Stiegler, La Technique et le temps, tome 1, 1994

En juin dernier dans Les Chemins de la philosophie, Bernard Stiegler énonçait à nouveau cette dimension, faussement simple, de la technique : "la technique ne peut pas être bonne, mais elle n'est pas non plus simplement mauvaise". Évoquant la puissance des algorithmes (en prenant notamment exemple sur l'application "stop-Covid"), il soulignait l'importance de la connaissance "technique" des technologiques nouvelles dont l'usage paraît inévitable, pour les critiquer plus efficacement, "de l'intérieur" :

Rien n'est plus effrayant aujourd'hui que ce qu'on appelle la gouvernementalité algorithmique. (...) Cependant, je pense, comme le disait Norbert Wiener en 1948, que l'humanité, qui comporte aujourd'hui presque 8 milliards d'habitants, ne peut pas éviter de développer des moyens qui passent par la cybernétique. Wiener disait : on ne peut pas ne pas développer cette technologie là, compte tenu des énormes difficultés que rencontre l'humanité et l'énorme complexité des problèmes qu'elle se pose. En effet, il ne faut pas rejeter ces techniques. Il faut les critiquer. Ça ne veut pas dire les dénoncer simplement, ça veut dire les transformer. (...) Quand on veut combattre le côté toxique d'une technologie, il faut commencer par se l'approprier : comprendre la toxicité, en énoncer les limites et éventuellement, transformer la mise en œuvre. Si vous voulez combattre l'arme nucléaire, par exemple, il faut que vous fassiez de la physique nucléaire. Si vous voulez vraiment combattre les stratégies qui sont celles de l'ordre de ce qu'on appelle la polémologie nucléaire des Etats-Unis et de l'Union soviétique dans les années 1970, vous devez étudier ce que c'est qu'Internet et ces réseaux-là qui sont des réseaux militaires. Vous ne pouvez pas rester en extériorité. Il faut en re-prescrire le développement. Bernard Stiegler

2 - Dénonciation du "capitalisme pulsionnel" et de la captation de l'attention

Depuis plusieurs années, Bernard Stiegler développait une critique de ce qu’il appelait le "capitalisme pulsionnel" : un capitalisme de services qui oriente nos désirs vers la consommation de produits industriels. Dans le magazine Télérama en 2009, il faisait le constat suivant : "à force d'avoir détourné le désir et la création en pulsions d'achat, [le système capitaliste] a fabriqué des sociétés démotivées, autodestructrices". Selon le Manifeste de Ars Industrialis, cette "soumission des technologies de l'esprit aux seuls critères du marché les maintient dans une fonction de technologies de contrôle", bloquant alors "l'accès à ces technologies pour toute autre finalité".

Un capitalisme s'est imposé, que l'on dit tantôt "culturel", tantôt "cognitif", mais qui est avant tout jusqu'à présent l'organisation ravageuse d'un populisme industriel tirant parti de toutes les évolutions technologiques pour faire du siège de l'esprit un simple organe réflexe : un cerveau rabattu au rang d'ensemble de neurones, un cerveau sans conscience. Bernard Stiegler, "Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel", Flammarion, 2008

Selon Stiegler, notre capacité d'attention fait désormais l'objet d'une exploitation culturelle via les psychotechnologies, en tant que matière première. La surexposition aux médias tend à détruire notre "attention approfondie", celle qui permet de lire un livre par exemple, pour la remplacer par une "hyper attention" qui se manifeste par le "zapping" ou le multi-tâches, une préférence pour les flux multiples d'informations, le besoin d'un niveau de stimulation toujours plus grand qui s'accompagne souvent d'une faible tolérance de l'ennui... C'est aussi dans cette perspective que Bernard Stiegler a co-fondé l'association Ars Industrialis, dont l'ambition initiale était de promouvoir une "politique des technologies de l'esprit", les réorienter dans le sens du développement de l’intelligence collective.

Nous sommes dans une immense crise du savoir. Le savoir complètement dépassé par la disruption, par l’accélération destructrice des innovations dans la société. Le fondateur de Google, qui a une thèse en philosophie, fait partie de ces gens qui produisent des formes de savoirs technologiques extrêmement dangereuses parce qu’inachevées. Bernard Stiegler, 4e épisode d'A voix nue, France Culture

3 - S'armer de concepts : entropie, néguentropie...

"La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts", écrivait Gilles Deleuze. Bernard Stiegler l'a bien entendu. Suivant son homologue, il n’hésitait jamais à forger de nouveaux concepts, à se servir d’une terminologie spécifique pour rendre compte d’une idée nouvelle – au risque de décourager certains lecteurs d’entrer dans son œuvre comme il le reconnaissait lui-même : "Des fois, je me fais engueuler : des gens me disent : 'Je vous ai vu sur Arte, alors j’ai acheté votre bouquin. Mais je n’y comprends rien !' C’est normal. Vous n’y comprenez rien parce qu’un livre, ce n’est pas une vidéo : il faut travailler pour se l’approprier, le livre est fait pour un certain type de travail", racontait le philosophe dans Libération.

Parmi les concepts chers au philosophe, on trouve l’entropie. Désignée comme "la loi la plus universelle" par Albert Einstein, elle a été identifiée à la fin du XIXe siècle par le philosophe Henri Bergson. L'entropie décrit le phénomène de dissipation inéluctable de l’énergie, sa perte, qui mène à la destruction thermique de l’univers. L’ère de l’anthropocène est en ce sens une immense fabrique d’entropie. A l’inverse, "l’entropie négative" ou "néguentropie", désigne la capacité à différer temporairement cette déperdition d’énergie, à lutter contre. Le développement biologique et ses prolongements sociaux peuvent parvenir à résister à cette dissolution, en fabriquant de l’organisation et de la résilience. Alors que les animaux luttent instinctivement contre l’entropie, l’homme quant à lui, peut développer des sortes d’organes artificiels que sont les savoirs : "cela signifie savoir faire cuire un aliment qui est toxique s’il n’est pas cuit comme savoir se servir d’un ordinateur sans en devenir dépendant",explique Bernard Stiegler. Or la société industrielle se développe par la prolétarisation, c’est-à-dire par la perte des savoirs".

Pour pallier cet appauvrissement, le philosophe œuvrait notamment pour l’interdisciplinarité, la mise en commun des savoirs. "Moi je ne peux pas travailler sans mathématicien, biologiste, ingénieur, juriste, etc. Je ne peux faire autrement. Sinon je vais vers la sophistique, sans le vouloir. Mais ce n’est pas une fatalité. Je ne dis pas qu’il faut se dé-spécialiser, mais trouver des moyens de coopérer", expliquait Bernard Stiegler dans A Voix nue. Concrètement, cela passait notamment par la fondation de plusieurs lieux de réflexions collectives (l'Institut de recherche et d'innovation (IRI), l'association Ars Industrialis…) ou la création d’ateliers web en Seine-Saint-Denis par exemple, comme il l'expliquait dans De cause à effets sur France Culture en juin dernier : "le principe de cette démarche consiste à progressivement mettre en place une économie nouvelle dont le principe de valorisation est basé sur la lutte contre l'entropie, la diminution de l'entropie".

Je pense que ce que l’on appelle l’ère anthropocène, c’est l’effet de la non-prise en compte de la thermodynamique qui fait que notre développement détruit la biosphère, c’est-à-dire nous, et à très courte échéance. La thermodynamie est l’une des dimensions de l’entropie, mais il y a d’autres dimensions qui ne sont pas seulement thermodynamiques. Il y a l’entropie biologique, ça s’appelle la biodiversité. Schrödinger montre qu’un être vivant c’est une entité physique qui a une capacité d’échapper temporairement à la loi physique la plus universelle, de différer la loi de l’entropie. Il y a aussi l’entropie informationnelle. (…) L’être humain produit de l’entropie. Bernard Stiegler, sur France Culture