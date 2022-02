Truth social : Trump, Platon et nos "opinions vraies"

Que peut bien vouloir dire le fait de "poster sa vérité" quand on a été élu roi de la post-vérité ? L'ouverture du réseau social de Donald Trump, "Truth social", nous invite à philosopher sur l'opinion, cette pensée que Platon décrivait comme "intermédiaire entre le savoir et l'ignorance".

Avez-vous entendu parler de l'application Truth social ? On aurait pu croire, en ce mois de Saint-Valentin, à une énième appli' de rencontres, réservée aux gens vraiment honnêtes. Mais non, il s'agit de la dernière production de Donald Trump, un réseau social lancé ce 21 février, un an après que l'ancien président des Etats-Unis a été banni de Facebook, Twitter et Youtube. "C'est un moyen de résister à la tyrannie des géants des technologies qui ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique", présentait-il en octobre dernier, impatient de "poster [sa] première 'vérité' sur Truth social".

Bien sûr, l'application s'inscrit dans une récente lignée de réseaux sociaux populaires auprès des sympathisants ou militants d'extrême droite (comme Getter, Parler, Gab ou Rumble aux Etats-Unis). Mais c'est surtout son nom, Truth social, qui interpelle, son instigateur n'étant autre que l'égérie de la post-truth, la post-vérité, ou le roi des "faits alternatifs" (l'expression avait été employée par son équipe au lendemain de son investiture présentée, à tort, comme celle qui avait attirée le plus de public). D'après la définition du dictionnaire Oxford, la post-vérité "fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles" - le propre des opinions d'un adepte de la post-vérité étant qu'elles n'ont pas pour objet l'interprétation d'un fait, mais la réalité du fait lui-même, avec lequel il serait désormais permis d'être en désaccord.

Pour déjouer le discours de l'"establishment" et le contrôle des Gafam, l'homme qui n'aimait pas la vérité - au cours des quatre années de son mandat, Trump a livré 30 573 déclarations fausses ou trompeuses, a compté le Washington Post - crée donc une petite agora en ligne où l'on exprime des opinions qualifiées de "vérités". De quoi rendre confus un Platon ! Lequel opposait l'opinion à la vérité mais aussi à l'ignorance… et distinguait également les opinions fausses et opinions vraies ou "droites". Qu'est-ce qui distingue l'opinion de la connaissance ? Une opinion est-elle forcément infondée ou inutile ? Peut-elle être "vraie" ? Et voilà que Trump nous enjoint à faire un peu de philosophie.

Les vérités apparentes des opinions

Nous héritons, depuis Platon et sa critique de la doxa (l'opinion, l'apparence) opposée au logos (la raison) et à l'épistémè (la science), d'une tradition de pensée qui nous a appris à nous méfier des préjugés et des opinions. On reconnaît certes en elles une forme de liberté, celle de chacun à avoir un avis et à pouvoir l'exprimer publiquement. Il arrive aussi que l'on s'en remette au jugement de l'opinion publique, qu'on lui accorde du crédit. Mais généralement, on soupçonne l'opinion d'être instable ou inconsistante. Et si les opinions se valent comme on le dit parfois, cela serait moins en vertu de leur contenu que par le droit qu'a chacun d'en avoir des différentes et d'en faire part.

Derrière cette attitude ambivalente vis-à-vis des opinions, il y a cette impression : l'opinion ne relève peut-être pas exactement du savoir, mais elle n'équivaut pas non plus à de l'ignorance totale. C'est justement ce qu'exprime Socrate dans Le Banquet :

"Avoir des opinions correctes sans être capable d'en rendre raison, ne penses-tu pas que ce n'est ni savoir (car une chose privée de raison, comment serait-elle science ?), ni ignorance (car ce qui se trouve atteindre ce qui est, comment serait-ce une ignorance ?) ; je suppose que l'opinion correcte est quelque chose de ce genre : un intermédiaire entre le savoir et l'ignorance." Platon, Le Banquet

Pour Platon, l'opinion ne concerne ni l'être, ni l'essence de son objet, mais bien plutôt la façon dont il apparaît. En partageant une opinion, par nature seconde, nous réagissons à une apparence et exprimons quelque chose d'incertain, avec pourtant beaucoup de certitude… Doit-on pour autant disqualifier les opinions, ou ceux qui croient en l'absolue justesse des leurs ?

Dans le dédale des opinions fausses ou vraies…

Si certaines opinions peuvent facilement être démenties par un examen rationnel, d'autres, au contraire, ne peuvent l'être ni par l'expérience ni par des arguments scientifiques. C'est pourquoi l'on peut être tenté, avec Platon plutôt que Donald Trump, de parler d'opinions fausses et d'opinions vraies. Dans le Ménon, le philosophe distingue les deux en prenant l'exemple suivant : deux hommes doivent conduire des amis à Larissa, l'un connaît très bien la route, l'autre la "conjecture'' exactement, mais "sans y être allée et sans la connaître". Ce n'est qu'une opinion, mais il se trouve que son contenu indique effectivement l'itinéraire menant à Larissa (c'est une opinion "vraie", là où une opinion "fausse" aurait mené à Corinthe, par exemple). Le second est-il donc plus mauvais guide que le premier ? Non, en pratique, chacun arrivera à bon port, constate Socrate :

"Tant qu'il aura une opinion droite sur les choses que l'autre connaît réellement, il sera tout aussi bon guide, quoiqu'il n'est qu'une opinion vraie au lieu de science ; que celui qui en a la science. (...) Ainsi l'opinion vraie n'est pas moins bon guide que la science pour la rectitude de l'action." Platon, Ménon

On ne peut donc rejeter les opinions car, dans la pratique, elles peuvent s'avérer tout aussi utiles que les connaissances véritables. Mais attention prévient Platon, si l'opinion vraie est opportune dans la vie quotidienne, elle reste infondée en raison et dès lors fluctuante tant qu'elle n'est pas "enchaînée", et ainsi transformée, par la connaissance rationnelle de sa cause. L'opinion vraie reste le fait d'un heureux hasard, ou d'une connaissance empirique, laquelle, tirée de l'expérience par tâtonnements, reste approximative. Nécessaires dans notre vie quotidienne, les opinions restent insuffisantes du point de vue de la raison selon Platon : elles seraient aussi instables que les statues de Dédale qui s’enfuient lorsqu’on croit les posséder, et qu'on ne les maintient pas par le raisonnement.

Quant à savoir si l'on peut changer une opinion vraie en un savoir véritable en la liant par la connaissance, un autre dialogue de Platon coupe court à cette piste, le Théétète. Dans cet essai sur la définition du savoir (lequel ne se définit ni par "la sensation", ni par "l'opinion vraie", ni par "la définition ajoutée à l'opinion vraie"), le philosophe démontre qu'on ne rend pas scientifiquement valide une opinion vraie en lui ajoutant quoi que ce soit. Bref, des études de Platon sur le rapport entre l'opinion et le savoir, nous retenons que le savoir naît d'un enseignement tandis que l'opinion vient d'une persuasion et n'est pas capable de rendre raison d'elle-même. Comme l'indique le Théétète, il convient donc d'avoir "la sagesse de ne pas croire savoir ce qu'[on] ne sait pas".

Abuse-t-on du terme de vérité ?

Si le mot "vérité" nous fait tiquer au sujet du nouveau réseau social de Donald Trump, ce n'est pas seulement parce que celui-ci s'est illustré par ses mensonges, mais parce qu'on peut avoir du mal à associer un espace d'expression d'opinions politiques, morales, etc., avec une notion qu'on aurait tendance à jalousement réserver au domaine de la connaissance scientifique et des faits objectivement vérifiables.

Mais on peut aussi défendre une vision relativiste de la vérité, liée à nos jugements. C'est peut-être ce que pense Trump, c'est en tout cas ce que revendique l'un des plus grands sophistes de l'Antiquité, Protagoras. Selon lui, l'homme est le seul juge de la vérité, d'où la variété des opinions. A chacun son opinion… et à chacun sa vérité !

"J'affirme que la Vérité est telle que je l'ai écrite : chacun de nous est mesure de ce qui est et de ce qui n'est pas. (...) De même, dans l'éducation il faut faire en sorte de changer une disposition en une autre qui est meilleure, le médecin produit ce retournement par des remèdes ; le sophiste par des discours ; non que l'on fasse en sorte que quelqu'un qui avait une opinion fausse ait une opinion vraie - il n'est pas possible en effet d'avoir une opinion sur ce qui n'est pas, mais seulement sur l'impression que l'on ressent, et cette impression est toujours vraie - mais on fait en sorte que les opinions d'une âme générées par une mauvaise disposition deviennent différentes et correspondent à celles d'une âme en bonne disposition ; et ces représentations-ci, certains les appellent - par inexpérience - vraies, alors que moi je dis que certaines sont aussi valables que d'autres, mais non pas du tout qu'elles sont plus vraies." Protagoras dans le Théétète de Platon

A la différence de l'ancien président des Etats-Unis cependant, Protagoras juge qu'aucune opinion n'était plus vraie qu'une autre… mais qu'il peut y avoir des préférables ! Ce n'est donc pas, pour le sophiste, de la vérité de l'opinion qu'on peut juger, mais de sa validité pratique dans la vie et l'action. Suivant cette logique, on appréhendera la valeur d'une loi à ses effets ou la sagesse d'une ou d'un dirigeant(e) politique aux conséquences de ses décisions… Le relativisme de Protagoras n'est donc pas un scepticisme, mais plutôt une forme de pragmatisme : il y a des situations meilleures que d'autres, il en est donc selon lui de même pour les opinions.

Il faut sauver le soldat opinion ?

Mais le relativisme d'un Trump n'est pas "à la mesure" de celui d'un Protagoras, puisqu'il tend à porter sur la vérité des faits eux-mêmes (ou leur réalité), et non sur leur interprétation, le sens que l'on peut leur donner. Peut-on encore sauver le soldat "opinion" de la méfiance à son égard, de son infériorité par rapport au savoir rationnel, du relativisme ou de ceux qui en font leur vérité ?

De nombreux philosophes ont aussi défendu l'opinion. Aristote le fait par exemple sur le terrain de la connaissance. Il reconnaît dans son Ethique à Nicomaque que l'opinion est parfois le seul mode de connaissance possible. Dans le domaine des choses instables, contingentes, elle est une forme de connaissance empirique qui ne peut pas toujours être remplacée par la connaissance scientifique. Car comme l'écrit Bachelard, "le monde où l'on pense n'est pas celui où l'on vit" (La Philosophie du non, 1940)... Ainsi, alors même qu'un Descartes rejette l'opinion du domaine de la science, il la reconnaît comme pleinement nécessaire à la conduite de la vie en société et comme un lieu où le doute méthodique peut s'exercer. Si l'on accepte de ne pas prendre nos opinions pour des vérités (ou, peut-être pire, de les substituer aux faits façon post-truth), la portée pratique des opinions, par leur mise en débat comme mise en commun est indispensable. C'est ce qu'observe par exemple le philosophe politique Tocqueville dans De la démocratie en Amérique (1835 - 1840) : dans toutes sociétés, le partage de certaines opinions et croyances fondent une sorte de ciment social.

