Tzvetan Todorov, historien des idées, est mort

Fin connaisseur des Lumières, de la littérature russe, cet historien des idées né en Bulgarie n'a cessé d'étendre son champ de recherches et fut de nombreuses fois l'invité de France Culture. Sur quelques-uns de ses sujets, des entretiens avec lui, à réécouter.

• Crédits : Ulf Andersen - Getty

Né en Bulgarie en 1939, Tzvetan Todorov vivait en France depuis 1963 où il fut entre autre l'élève puis le collaborateur de Roland Barthes. Diplômé en psychologie, spécialisé en littérature et en linguistique, il a progressivement étendu son champ de recherche et a travaillé sur des sujets aussi variés que le structuralisme, la conquête de l'Amérique, la peinture du XVIIe siècle, la pensée humaniste, l'expérience concentrationnaire, etc. Il est mort à Paris ce 7 février 2017.

En 2006, dans Concordance des temps, il parlait de la pensée des Lumières et de leur actualité aujourd'hui. Car "c'est en critiquant les Lumières que nous leur restons fidèles" :

Écouter Écouter Concordance des temps_Tzvetan Todorov Concordance des temps_Tzvetan Todorov

En juin 2015, pour ouvrir une série des Nouveaux chemins de la connaissance consacrée aux "forçats de l'absolu", il racontait la poétesse Marina Tsvetaïeva, "l'incandescente" :

Écouter Écouter Tzvetan Todorov dans les Nouveaux chemins de la connaissance Tzvetan Todorov dans les Nouveaux chemins de la connaissance

Quelques mois auparavant, en avril 2014, c'est l'émission Pas la peine de crier qui le recevait pour évoquer le brûlant triangle amoureux entre Marina Tsvetaïeva, Boris Pasternak, et Rainer Maria Rilke :

Écouter Écouter Marina Tsvetaïeva, Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke : le triangle brûlant par Tzvetan Todorov Marina Tsvetaïeva, Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke : le triangle brûlant par Tzvetan Todorov