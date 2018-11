2 Masterclasses en public avec Mathieu Pernot et Alain Bublex

France Culture propose 2 Masterclasses avec les photographes Mathieu Pernot et Alain Bublex, enregistrées en public du studio 105 de la Maison de la radio à l’occasion de la 22ème édition de « Paris Photo » au Grand Palais, un évènement France Culture.

France Culture agrandit sa collection de Masterclasses avec des personnalités majeures de la création culturelle dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de la scène, arts plastiques, architecture… Nous entrons ainsi dans l’atelier de fabrication intime des artistes, qui nous expliquent de façon très concrète comment elles/ils travaillent, de l’idée de départ jusqu’à la finalisation d’une œuvre. Une entreprise collective qui a pour vocation de constituer une collection d’entretiens de référence sur la culture. Les 40 premières Masterclasses ont été diffusées dans la grille d'été 2017, et sont rediffusées au cours de l'année le vendredi à 23h. Coordonnées par Sandrine Treiner et Arnaud Laporte, enregistrées en public durant l’année, les quarante productions de la Saison 3 de cette ambitieuse collection seront diffusées à l’été 2019. Les Masterclasses Cinéma sont en partenariat avec uniFrance, les Masterclasses littéraires sont en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

18h-19h15 : Mathieu Pernot Masterclasse animée par Aurélie Charon

Né en 1970, Mathieu Pernot est diplômé en 1996 de l’École nationale de la photographie d’Arles. Travaillant par séries, dans une démarche proche de la photographie documentaire, il s’attache à montrer des sujets situés aux périphéries de nos sociétés : populations tsiganes (Les Gorgan, 1995-2015) ou migrantes (Les Migrants, 2009), environnement carcéral (Les Hurleurs, 2001-2004) ou psychiatrique (L’Asile des photographies, 2010-2013), ou à reconsidérer des sujets comme l’utopie sociale des grands ensembles urbains (Le Meilleur des monde, 2006). Son travail a été récompensé par le prix Nadar en 2013 et le prix Niepce en 2014 l'année de son exposition la traversée montrée au jeu de Paume.

19h30-20h45 Alain Bublex, Masterclasse animée par Anaël Pigeat

Alain Bublex est l’un des artistes français les plus singuliers de sa génération. A la fois urbaniste, chercheur et voyageur, il a su réinventer depuis les années 90 l’idée du paysage, de la ville et de l’architecture. En tant qu’artiste, il a toujours placé la photographie au coeur de sa pratique plastique tout en la combinant (ou non) au dessin vectoriel. Fasciné par les voyages et la route, Alain Bublex a traversé de nombreux pays d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Des milliers de clichés constituent aujourd’hui une gigantesque base de données dans laquelle il puise les images qu’il tire telles quelles ou qu’il retravaille mêlant paysage réel et paysage imaginaire, constructions existantes et architectures utopiques. Né en 1961, Alain Bublex a récemment exposé à la Fondation Cartier, à la Bibliothèque Nationale, au Musée des Confluences à Lyon ou au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève qui lui consacre une exposition personnelle en 2007. Son oeuvre fait partie d’importantes collections privées et publiques dont celle du MAC VAL, le CNAP, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, la Maison Européenne de la Photographie ou le FMAC, pour n’en citer que cinq. Alain Bublex est représenté par la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois depuis 1992. En novembre 2018, la galerie présentera sa 11e exposition personnelle.

PARIS PHOTO, première foire internationale dédiée au medium photographique, se tient chaque année sous la verrière du Grand Palais à Paris. Depuis 1997, la foire œuvre au développement et au soutien de la création photographique en promouvant le travail des galeristes, des éditeurs et des artistes.

Paris Photo rassemble près de 200 exposants venus du monde entier, offrant ainsi aux collectionneurs et amateurs d’art un panorama complet de la photographie. Galeries émergentes et confirmées exposent des œuvres historiques et contemporaines, allant des chefs d’œuvres modernes aux jeunes talents. Éditeurs spécialisés ainsi que marchands de livres d’art présentent des éditions rares et limités, des lancements de livres ainsi que de nombreuses signatures avec les plus grands artistes contemporains.

