À l'origine de la photo humanitaire

Comment photographier dignement la tragédie des réfugiés ? Quelle distance prendre ? Se rapprocher et capter des regards perdus ? Ou s'éloigner et insister sur la foule ? L'historien Bruno Cabanes montre comment la photographie humanitaire a évolué en un siècle.

Notre regard sur les réfugiés est façonné par les photos que nous voyons. En un siècle, l’image des réfugiés est passée d’une image de foule à une image plus humaine et incarnée.

Bruno Cabanes : "Il y a une grande évolution qui est en fait une forme d’individualisation progressive des réfugiés. Ce qui intéresse la photographie humanitaire au début du XXe siècle, c’est plutôt de photographier une forme de masse humaine, c’est de susciter une sorte d’empathie pour ces réfugiés."

Les premières photos de réfugiés datent des guerres balkaniques en 1912-1913. Il s’agit d’alerter l’opinion sur les massacres de population au sein de l’Empire ottoman. Le droit international commence alors tout juste à s’intéresser au sort des civils.

Bruno Cabanes : "Pour prouver les crimes de guerre, on a besoin de photos. Il y a une commission d’enquête qui va sur le terrain en 1913 récolte des témoignages, mais prend aussi des photos. Vous avez une cinquantaine de photographies qui sont, je crois, les premières représentations de réfugiés dans l’histoire occidentale et dans l’histoire de la photographie."

Peu après, la guerre de 14-18 entraîne l’exode massif de civils fuyant les combats. La guerre des images fait rage et chaque belligérant cherche à montrer la brutalité du camp adverse.

Bruno Cabanes : "C’est une photographie qui est prise à la gare du Nord représentant des familles de réfugiés du Nord de la France ou de Belgique. La démarche du photographe, c’est d’essayer de comprendre la violence de guerre contre les civils au moment de l’invasion allemande. Ce qu’il cherche à photographier à travers le regard de ces familles, c’est ce qu’elles ont vu. Ce n’est pas simplement ce qu’elles montrent, mais c’est aussi photographier le regard de gens qui ont vu quelque chose que nous, on ne voit pas."

La photographie humanitaire prend un nouveau tournant avec la guerre d’Espagne. En quelques semaines 500 000 Espagnols fuient leur pays pour la France. Des reporters comme Robert Capa, saisissent la détresse de ces réfugiés dans les camps de transit.

Bruno Cabanes : "On se trouve au Perthus, à la fin janvier 1939. Barcelone vient de tomber. On essaye aussi de photographier non seulement des foules mais des individus. Vous voyez comment les visages apparaissent. Il y a une tentative d’individualisation des réfugiés à ce moment-là qui est à mon avis, à la fois un changement esthétique et éthique très caractéristique de cette génération de photographes engagés."

Dans les années 1960, les grandes agences envoient leurs reporters couvrir les conflits éloignés, en Algérie, au Vietnam ou encore au Biafra. Les civils ne sont plus vus comme des dommages collatéraux, mais comme les victimes directes. Il s’agit à la fois de partir plus loin géographiquement pour photographier plus près.

Bruno Cabanes : "C’est notamment le travail de Gilles Caron qui non seulement parle d’un conflit qui est complètement oublié [au Biafra], mais qui en plus se place à la hauteur des réfugiés, c’est-à-dire qu’il essaye vraiment d’avoir une posture corporelle mais aussi une posture morale différente. Au moment de la crise des "boat-people", dans les années 1970, c’est un peu la même idée, c’est le moment de la naissance des grandes organisations non-gouvernementales."

La crise des réfugiés de 2015 voit émerger une nouvelle génération de photographes qui vont s’intéresser aux destins individuels et aux histoires longues.

Bruno Cabanes : "Cette photo a été prise à Lesbos, en mer Égée. Elle est construite sur le modèle du tableau de Géricault, Le Radeau de la Méduse, avec une construction pyramidale. Il y a un mouvement que je trouve absolument extraordinaire, des regards qui sont tournés de tous les côtés. On est vraiment dans une tentative pour réinscrire la photographie humanitaire dans la longue durée de l’histoire de l’art occidental, mais aussi une vraie tentative d’individualiser, d’humaniser les réfugiés.

On les voit exactement dans des postures différentes et dans des expressions différentes. Certains expriment très clairement l’épuisement, la peur, d’autres une forme d’espoir."

D’autres photographes vont s’intéresser à l’intimité des réfugiés, notamment en capturant les quelques objets qu’ils ont emportés avec eux.

Bruno Cabanes : "C’est un jeune Iranien de 27 ans. Il fallait que les objets tiennent dans la poche de son pantalon. Il avait choisi des photos de lui à trois moments de sa vie antérieure, qui est une manière de construire une forme de continuité entre son expérience actuelle et à venir et son passé. Réinscrire un réfugié dans la longue durée de sa vie, c’est fondamentalement le réhumaniser."