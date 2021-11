Aux États-Unis, les émotions de la foule après le verdict dans le meurtre du jeune joggeur noir Ahmaud Arbery

Le procès des meurtriers d'Ahmaud Arbery, 25 ans, a bien sur été marqué par la question du racisme. Les trois hommes reconnus coupables sont un blanc de 35 ans, Travis McMichael, qui a tiré, son père, Gregory McMichael, 65 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, qui a participé à la poursuite en filmant. Le procès a eu lieu à Brunswick en Géorgie. Le verdict de culpabilité n'était pas acquis d'avance, dans cet État du sud des États-Unis encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation.

De nombreux militants antiracistes, des familles se sont rassemblés tous les jours devant le palais de justice pendant les six semaines qu'aura duré le procès. Le jour du verdict, ce mercredi 24 novembre 2021, les manifestants ont attendu patiemment mais dans une inquiétude immense. Quelques jours auparavant, dans l'État du Wisconsin, un homme blanc de 19 ans avait été acquitté après avoir tiré dans la foule lors d'une manifestation antiraciste à Kenosha dans le Wisconsin en août 2020. Il avait tué deux hommes, et blessé grièvement un troisième.

Un photographe indépendant, alors "en pool"

Sean Rayford est un journaliste free-lance américain basé à Columbia, en Caroline du sud. Il travaille pour les agences AP, Getty et pour les quotidiens New York Times et Washington Post. Il a eu accès à deux reprises à la salle du tribunal durant le procès du meurtre d'Ahmaud Arbery, comme "photographe de pool", c'est-à-dire assigné à prendre les photos pour de nombreux médias, durant l'audition des témoins, puis pour l'audition du principal accusé Travis McMichael.

Mercredi, il se trouvait à l'extérieur du tribunal.

De nombreux cameramen étaient alignés devant le tribunal en attente de voir sortir le procureur pour annoncer le verdict au micro placé devant. Sean Rayford décide de monter sur son marchepied pour tenter de voir derrière le mur de caméras. Puis il se tourne et se retrouve en surplomb de la foule.

"Les gens étaient sur leurs téléphones, pour suivre les infos. Il y avait beaucoup de monde, j'ai repéré un grand groupe de gens" raconte-t-il.

C'était très chaotique. J'ai vu un groupe de femmes avec un enfant les yeux rivés sur l'écran de leurs téléphones, la tension était tellement palpable. L'enfant réagissait encore plus fortement que les autres. Je me suis approché avec mon marche-pied, et j'ai attendu. Le verdict a été égrené pour chaque accusé, nous l'entendions de l'extérieur. Au fur et à mesure, le visage de cet enfant se modifiait.

"Ces quatre visages résument toutes les réactions à ce verdict"

Sean mitraille le petit groupe du haut de son marchepied. Toute la puissance de cette image réside dans les différentes émotions qu'on y voit. Chaque personne exprime une émotion en réaction au verdict.

Ces quatre visages résument toutes les réactions à ce verdict. Ces sentiments si mélangés. Cette image, ce sont des émotions mélangées. Cela leur rappelle la perte de quelqu'un et en même temps ce verdict de culpabilité leur apporte du soulagement, comme s'ils pouvaient tourner enfin la page et en même temps c'est très douloureux.

"C'est une petite ville. Si vous y vivez, vous connaissez forcément quelqu'un concerné par le procès, soit du côté d'Ahmaud, soit du coté des accusés. Et j'avais déjà vu cette famille régulièrement lors de mes précédents reportages sur place depuis que la vidéo du meurtre est sortie l'an dernier. Et mercredi, ils étaient là depuis des heures. Le jury a délibéré pendant onze heures et cette famille était là depuis très longtemps. On peut voir à quel point ce verdict était vital pour eux." précise le photographe distingué par TIME pour l'une de ses photos cette année.