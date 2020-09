Aux Philippines, un pardon qui ne passe pas

"Justice pour Jennifer Laude" ou "Pemberton en prison" sont les revendications arborées par de jeunes Philippins, le mardi 8 septembre dernier, à Quezon City, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Manille. Ils ont manifesté contre l’amnistie présidentielle accordée la veille à Joseph Scott Pemberton. Ce marine américain, envoyé dans l’archipel pour des manœuvres communes avec l’armée philippine, a tué, en 2014, Jennifer Laude dans une chambre d’hôtel à Olongapo, à 80 km au nord-ouest de Manille. Âgé alors de 19 ans, le jeune homme avait assassiné la jeune femme de 26 ans quand il s’était rendu compte qu’elle était transgenre.

Condamné dans un premier temps à 12 ans de réclusion pour meurtre, sa peine avait été réduite ensuite de deux ans, et requalifiée d’homicide simple par un tribunal, qui lui avait trouvé des circonstances atténuantes, notamment car la victime n’avait pas dévoilé son identité sexuelle. Le meurtrier est incarcéré dans une prison spéciale au quartier général des forces armées philippines à Manille. Il va très prochainement retrouver sa liberté à mi-parcours de son châtiment.

Une photo qui raconte

Dès le premier coup d’œil sur la photo de Modh Sarajan, on plonge dans l'histoire. Le photojournaliste, freelance qui s’est fait une renommée avec ses reportages sur la société philippine, "maîtrise totalement le sujet, il narre l’histoire dans l’image", explique Hally Pancer. Professeure à Sciences-po Paris et elle-même photographe, elle précise :

Les manifestants ne sont pas totalement identifiables pour laisser toute la place à la victime et à l’assassin, ainsi qu'aux pancartes qui attirent tout de suite le regard.

"Le photoreporter joue de la grammaire visuelle : non seulement il a choisi son cadrage, mais il capte une lumière saturée pour donner du dynamisme au cliché et capter l’attention du public."

• Crédits : Modh Sarajan - AFP

Pour l’auteure de Tall Tales ("bobards"), paru aux éditions Arnaud Bizalion, la pancarte au premier plan à gauche qui réclame la justice pour Jennifer Laude, est surexposée et donne "une dimension dramatique et vivante". "C’est non seulement un élément esthétique, mais il produit aussi un effet efficace de mouvement, comme pour appuyer le mouvement de protestation d’une part, et d’autre part en référence au changement de statut de l’homme qui a été gracié." Dans le même veine, le rouge de la jupe d’une manifestante à gauche et le vert du mur à droite rappellent, un feu de signalisation, le stop et le "go", une métaphore qui renvoie au revirement de la justice philippine.

Un contact direct avec la réalité

Bien que le photojournaliste ait privilégié la netteté des premiers plans, les manifestants, il n’a pas négligé l’arrière-plan, qui reste lisible : qu'il agisse des éléments qui montrent que la manifestation se déroule au centre-ville, à la sortie d’un métro, donc là où il y a beaucoup de passage et donc d’attention à la protestation, ou, au fond à gauche, de la grande affiche d’une jeune femme.

"Il a réussi cet arrière-plan, explique Hally Pancer. Il a un peu fermé l’ouverture de son objectif pour rendre le décor net tout en le voilant légèrement pour ne pas attirer d’emblée l’attention. Techniquement, il a atteint son but, même doublement, en incluant sciemment l’affiche d’une jeune femme qui n’est ni en position de pouvoir ni en soumission, comme en écho à la victime Jennifer Laude."

• Crédits : Modh Sarajan - AFP

C’est aussi une façon subtile, pour Mohd Sarajan, de pointer la femme objet de plaisir, qui a droit à tous les respects et, surtout, qui peut s’exposer en toute sécurité. Un contrepoids et contre-champ au sort de Jennifer Laude, assassinée car prise en premier lieu comme une chose sexuelle.

Responsables, crédibles et légitimes

En raison de la pandémie au Covid-19, les manifestants respectent la distanciation physique et le port du masque, prévenant ainsi toute critique visant à détourner et délégitimer leurs actions et leurs colères pacifiques. Le photojournaliste a aussi décidé de ne pas insister particulièrement sur le genre sexuel de la victime. Une façon d'invoquer davantage la justice que les seuls droits des LGBT. Ce qu'il montre, finalement, ce sont des militants, autant d’hommes que de femmes, qui dénoncent l’universalité des violences faites aux femmes, un phénomène qui concerne toute société.

"Le photographe montre une sensibilité à son sujet, conclut Hally Pancer. Il a réussi à capter des gens dans une situation où ils bougent tout en parvenant à stabiliser une image entière, nullement amputée."

Le prix d'un accord militaire

La Présidence philippine a tenu à préciser que la grâce accordée à Pemberton ne signifie pas pour autant que le condamné sort blanchi de son crime. Il reste coupable de l’assassinat de Jennifer Laude tout en bénéficiant d’une libération anticipée. Il n’aura purgé que la moitié de sa peine. Rodrigo Duterte n’a pas non plus donné d’explication sur les raisons de son pardon présidentiel.

En 1998, les Philippines et les États-Unis ont signé un traité militaire, le "Visiting Forces Agreement" (VFA), qui concède un cadre légal à la présence de troupes américaines dans l’archipel. La condamnation de Joseph Scott Pemberton relève de ce protocole. L’avocate de la famille de la victime, Me Virginia Lasca Suarez, a qualifié d'"injustice" la décision du président philippin de pardonner le marine américain. Elle ajoute que "c’est une violation de la souveraineté et de la démocratie philippines" et "une nouvelle preuve de la soumission des Philippines aux États-Unis". "Pourquoi gracier un étranger, un soldat américain qui a commis un crime atroce ?" demande-t-elle avant de conclure :

Le meurtre de Laude reflète la discrimination et la violence systématique infligées par les États-Unis aux Philippines aux femmes, aux enfants et à la communauté LGBTQ.

Pourtant, depuis qu’il est au pouvoir en 2016, Rodrigo Duterte a privilégié ses relations avec la Chine au détriment de Washington. Il avait même envisagé de mettre fin à l’accord VFA, sous prétexte d’une ingérence américaine dans sa politique contestée de lutte contre la drogue. Finalement, le chef de l’État philippin avait renoncé en raison "des événements d’ordre politique et d’autres évolutions dans la région".