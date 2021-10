Fantômes : l’origine du drap blanc

L’image du fantôme drapé de blanc dans son manoir existait bien avant qu’on fête Halloween. Derrière ce symbole, une histoire de pratiques funéraires et de photographes farceurs.

De Ghostbusters à Casper, le fantôme, dans le rôle du gentil ou du méchant, est toujours affublé de cette apparence blafarde et uniforme. Mais pourquoi les vivants reviendraient-ils nous hanter habillés, a fortiori, de blanc ?

“Dans l’imaginaire collectif, on associe le fantôme au défunt, en toute logique. Mais surtout au dernier vêtement porté par le défunt, qui est en l’occurrence le linceul”, explique l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’occulte, Philippe Baudouin.

Or, le linceul est un vêtement blanc. On peut y associer l’image de pureté attendue d’un défunt confié au monde de l’au-delà : “Si l’au-delà existe, c’est forcément un lieu de pureté, un lieu de simplicité, de sobriété”, décrit celui qui est aussi co-commissaire de l’exposition “Fantographie”.

Les fantômes selon Freud

Le drap blanc a aussi ses raisons psychiques, analysées par Sigmund Freud, et renverrait à nos propres parents. Selon le psychanalyste, c’est une manière pour l’adulte de matérialiser une image de l’enfance, celle des visiteurs nocturnes : les parents, en pyjama blanc, qui viennent veiller sur le sommeil de leur progéniture.

Si la représentation du drap blanc date du Moyen Âge, c’est surtout au XIXe siècle que cette image se diffuse, avec l'apparition de la photographie spirite, un courant qui veut matérialiser la communication avec les esprits.

Aux États-Unis, William Mumler est l'un des premiers photographes spirites, connu pour son montage avec Mary Todd Lincoln et son époux, habillé de blanc, Abraham Lincoln. Il est suivi par William Crookes en Angleterre.

“En France, lorsque le spiritisme voit le jour en 1857, sous la plume d’Allan Kardec, très rapidement, on va s’intéresser à la question de la preuve, retrace Philippe Beaudouin. Pierre-Gaëtan Leymarie, qui reprend le flambeau du spiritisme, va vouloir apporter un degré plus important de scientificité. Et la meilleure preuve selon lui, c’est la photographie.”

La photo spirite, entre farce et arnaque

Le nouveau baron du spiritisme français lance alors un appel pour rassembler des clichés de fantômes. Un photographe y répond et va devenir la référence spirite française : Edouard Buguet. Il ouvre un atelier et produit des images montrant des fantômes, habillés de blanc, par diverses techniques de surimpression. Il en fait un commerce florissant, dans une période où de nombreuses familles voudraient communier avec leurs défunts, tombés lors de la guerre de 1870. Ce qu’il vend à ses clients : leur propre portrait agrémenté d’un ou de plusieurs visages d’ancêtres, de proches, disparus. La blague est de courte durée puisque Buguet est condamné pour escroquerie au bout de deux ans d’activité, puis se convertira à la photo spirite récréative, ouvertement mise en scène.

Si la photo spirite permet de cristalliser l’image de l’esprit en blanc, c’est la culture populaire du XXe siècle qui la diffusera encore plus largement, de Ghostbusters aux petits fantômes du jeu vidéo Pacman. Au point que le fantôme devient au fil du temps sympathique et inoffensif.

