Jean-François Leroy : chez les photojournalistes, "la malchance est une faute professionnelle"

A partir de ce 2 septembre et pendant deux semaines à Perpignan, une sélection des meilleurs sujets photojournalistiques venus du monde entier sera exposée. Jean-François Leroy, co-fondateur et directeur du festival Visa pour l'image, commente trois clichés parmi les milliers proposés jusqu'au 17 septembre. Derrière sa vision subjective et non analytique assumée, se dessine sa conception du photojournalisme.

1- Marco Longari, l'Afrique du Sud et la photogénie

Printemps arabes, incursions israéliennes à Gaza, guerre en Géorgie... Marco Longari a couvert pour l’Agence France Presse (AFP) les principaux conflits de ces dernières années. Après avoir été en poste à Jérusalem, il est aujourd'hui responsable Afrique des photographes de l'AFP, basé en Afrique du Sud.

"Lors de cette cérémonie chez les Zoulous en Afrique du Sud, en 2014, une jeune fille albinos est seins nus, comme toutes ses consœurs non albinos. Ce qui est frappant, c'est de voir le regard mutin, espiègle, de toutes ces filles blacks. Et au milieu, cette jeune albinos a les mains campées sur les hanches. Elle pose fièrement. Et c'est la plus belle. Elle ressort de l'image, elle est juste magnifique. Regardez. Tous les regards des blacks sont tournés vers le photographe pour capter son attention. Elle, c'est la seule qui regarde ailleurs, et pourtant, on ne voit qu'elle. Voilà un exemple de la photogénie de certaines personnes. Elle est différente. Et c'est la plus belle".

2- Zohra Bensemra et la souffrance des exils irakiens

Zohra Bensemra est née à Alger en 1968. Elle est la première femme photographe algérienne à intégrer le journal El Watan. Après avoir rejoint Reuters en Algérie en 1997, elle couvre les conflits en Libye, Syrie, Irak, Afghanistan, Soudan, Égypte et Somalie. Elle a photographié aussi le Printemps arabe et la violence confessionnelle, puis a passé trois ans en tant que photographe en chef au Pakistan.

• Crédits : Zohra Bensemra - Reuters

J-F. Leroy commente cette photographie de Zohra Bensemra (3 min)

Pour Jean-François Leroy "cette photo est symbolique de toute la misère des réfugiés qui fuient Mossoul dans des conditions épouvantables. On a vu des images où ces gens se retrouvent assoiffés, affamés depuis des semaines. On sait que des centaines de milliers de personnes ont dû fuir ces combats. C'est intéressant car si cette misère est là, le bras qui tient la bouteille d'eau est entouré de bracelets, comme un dernier lien à la civilisation, à l'humanité. Tout le reste est une image de fin du monde.

Des intellectuels de l'image pourraient vous analyser que le bras de cette femme traverse l'image en diagonale, vers le point haut, la bouteille d'eau, etc. Pour moi, la photo, c'est une histoire de sentiment. Et le sentiment, je ne l'analyse pas, et je ne le géométrise pas.

Je ne peux pas définir une bonne photo de presse. Pour moi, une bonne photo, c'est une photo qui provoque quelque chose chez moi : émotion, joie, rire, interrogation... mais au moins une photo qui m'apporte quelque chose. Si on pouvait définir ce qu'est une bonne photo, tous les photographes seraient riches : ils se lèveraient en se disant "tiens, aujourd'hui je ne vais faire que des bonnes photos". Non. On ne peut pas travailler comme ça. Dans ce métier de photographe, on dit toujours que la malchance est une faute professionnelle. Je ne peux pas définir, analyser, la règle d'or, etc. Je peux juste dire que Zohra Bensemra, que je connais depuis presque 20 ans, et qui est une femme d'un courage extraordinaire, a fait un paquet de bonnes photos. Ce qui montre que c'est une bonne photographe. Devant cette image, je ressens quelque chose : la douleur de ces civils qui fuient, je sens cette femme presque morte. Je sens sa fille qui essaie de l'aider, sans grand espoir. Je sens le désespoir derrière".

3- Michael Nichols, ce "photographe des rues de la savane"

Michael Nichols, né en 1952, a été membre de Magnum Photos pendant treize ans avant de rejoindre l’équipe de photographes du National Geographic en 1996. Depuis, il a réalisé vingt-cinq reportages pour le magazine. Au cours de l’été 2013, le National Geographic avait publié son reportage sur les lions du Serengeti, pour lequel il avait suivi deux troupes et un mâle à la crinière noire nommé C-Boy.

• Crédits : Michael Nichols / National Geographic Creative

J-F. Leroy commente cette photographie de Michael Nichols

"Ce groupe de lionnes attaque un phacochère sous le regard très intrigué de leurs bébés lionceaux, qui apprennent quel va être leur futur rôle de chasseur. C'est typique d'une situation où Mich utilise du matériel sophistiqué : il a des appareils télécommandés, d'autres qui roulent sur des mini 4x4. Evidemment, il ne va pas se trouver devant un groupe de lionnes déchaînées comme ça, il risquerait sa vie. Il y a des situations calmes pendant lesquelles il peut s'approcher de très très près. Dans des situations comme celles-là, il doit se protéger.

Pour avoir cette scène, être au bon endroit au bon moment, ce sont des semaines de patience : il faut que la voiture télécommandée qui contient l'appareil soit toute proche, que les lionnes attaquent à ce moment-là, qu'elles soient face caméra car si elles ne montrent que leur derrière, ou si le phacochère est devant, on ne voit plus rien.

Je dis toujours que Mich Nichols est un photographe des rues de la savane. Il fait des photos qui ont l'air banales, on les regarde en se disant "ah ouais le phacochère là, il a l'air bien", mais on ne réalise pas le boulot, la patience, les heures, les semaines passées pour avoir une image comme ça. Sur les lions par exemple, il a passé trois fois six mois dans les réserves. Il pose des pièges photographiques, il est capable d'attendre des semaines pour avoir le lion qui boit dans la bonne position, l'éléphant, le bébé qui vient sous sa mère... C'est un malade mental. Il est complètement cinglé, je l'adore.

Quand un photographe, sur un sujet aussi difficile que la nature, les animaux, est capable d'aligner autant de plaques que lui, même pour moi qui ne suis pas un grand fan de la photo animalière, c'est au moins ma deuxième exposition avec lui. Je trouve son travail absolument remarquable. C'est un des plus grands photographes de nature. Il a décidé d'abandonner les animaux, il n'en a plus ni l'âge ni l'envie, mais je pense qu'il va encore nous étonner au niveau de la protection de la nature et des arbres."