Les fesses de Simone de Beauvoir censurées ? L'histoire du cliché par le photographe

La comédienne et metteur en scène Anne-Marie Philipe prépare un spectacle à partir des correspondances de Simone de Beauvoir. Le spectacle a déjà été donné au printemps à Deauville, et doit arriver à Paris à l'automne, au théâtre des Mathurins. Trois comédiennes différentes joueront trois tranches épistolaires dans la vie amoureuse de Simone de Beauvoir. L'une d'elles, Camille Lockhart, a poussé un coup de gueule sur Facebook ce mardi matin en sortant de répétition : elle affirme sur le réseau social que le groupe JC Decaux, qui gère notamment l'affichage dans le métro, sur les kiosques à journaux et les fameuses "colonnes Morris", a décidé de déprogrammer la campagne de promo du spectacle.

Extrait de son post coup de gueule :

L'affiche a été violemment censurée par JC Decaux, par le métro parisien, et les colonnes Morris. Je sors de répétition avec un goût un peu amer sur le bout de la langue, parce qu'aujourd'hui, en 2017, on censure une paire de fesses et on laisse vivre les images publicitaires vulgaires et putassières pour vendre une bagnole, un soutif, des yaourts ou un adultère sur internet. Aujourd'hui, en 2017, en France, on censure la célébration d'un corps et on laisse des présentateurs télévisuels grossiers et tristement crétins humilier qui ils veulent dans leur intimé. Aujourd'hui, en 2017, en France, à Paris, on censure une photographie d'art, avec un cul innocent, sous prétexte que... que quoi, en fait ? Qu'un corps de femme c'est sale ? Qu'un corps, tout court, c'est sale ?[...]

Chers censeurs moyenâgeux qui posez vos grosses couilles sur la table, il s'agit du derrière potelé de la femme dont nous portons la voix [...]. Chers censeurs, vous me faites bien du chagrin et me mettez très en colère, mais vous me confirmez que cette parole a désespérément encore besoin d'être entendue, aujourd'hui en 2017, en France, à Paris, et vous me rendez encore plus heureuse de l'y porter sur un plateau.